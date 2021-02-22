اليوم السابع
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هطول أمطار وتوقف حركة الصيد بميناء البرلس بكفر الشيخ.. صور

الإثنين، 22 فبراير 2021 06:09 م
هطول أمطار وتوقف حركة الصيد بميناء البرلس بكفر الشيخ.. صور هطول أمطار وتوقف حركة الصيد بميناء البرلس بكفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان

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هطلت أمطار ما بين غزيرة ومتوسطة على عدد من مدن وقرى محافظة كفر الشيخ، كما اتسم الطقس بالانخفاض الشديد فى درجات الحرارة، وهبوب رياح على جميع المناطق، ما أدى إلى توقف عمليات الصيد في مياه البحر المتوسط وبحيرة البرلس ونهر النيل.

وشهدت مدن وقرى المحافظة، تواصل أعمال رفع مياه الأمطار من الشوارع والميادين ومن أفنية المدارس، والمعاهد الأزهرية، والمصالح الحكومية، وانتشرت معدات مجالس المدن، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، وسيارات الحماية المدنية، لرفع مياه الأمطار، بناءً على توجيهات محافظ كفر الشيخ.

وأعلن جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، استمرار رفع درجة الاستعداد بأجهزة المحافظة، لمواجهة الأمطار والتغيرات المناخية، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، مشدداً بمواصلة جهود رفع مخلفات الأمطار بجميع مدن وقرى المحافظة، وتكليف رؤساء المدن ونوابهم، ورؤساء القرى، وفرق الكهرباء، بالتواجد في الشوارع على مدار الساعة والتعامل الفوري مع أي أمطار.

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