هبوط المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بنسبة 0.11% بافتتاحية الجلسة

كتب هانى الحوتى

تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.11% خاسراً 9.61 نقطة ليصل إلى مستوى 9076.36 نقطة، وهبط مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.71% خاسراً 191.58 نقطة ليصل إلى مستوى 26904.67 نقطة، وبلغ حجم التداول 104.1 مليون سهم بقيمة 3.8 مليار ريال.

وهبط 12 قطاعاً بسوق الأسهم السعودية، على رأسها قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 2.07%، أعقبه قطاع المرافق العامة بنسبة 1.26%، يليه قطاع الطاقة بنسبة 0.38%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.37%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.33%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.32%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.23%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.17%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.13%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.09%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.06%، فيما ارتفع قطاع الأدوية بنسبة 2.87%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 1.06%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 1.01%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.22%، ثم قطاع الصانديق العقارية المتداولة بنسبة 0.20%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.08%.

وقفز 76 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "عذيب للاتصالات" بنسبة 9.95%، ثم سهم "نسيج" بنسبة 8.10%، ثم سهم "مدينة المعرفة" بنسبة 7.51%، وتراجع 104 سهماً على رأسها سهم "الفخارية" بنسبة 3.76%، ثم سهم "المتحدة للتأمين" بنسبة 3.37%، ثم سهم "أسلاك" بنسبة 3.31%، فيما تصدر سهم "المصافي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 263.8 مليون ريال سعودي.

في سياق متصل أعلنت شركة وفرة للصناعة والتنمية، عن قرار مجلس الإدارة بإعفاء المهندس زينان سالم علي اليامي من منصبه كرئيس تنفيذي للشركة وتكليف مقعد إبراهيم رمثان العتيبي بمهام الرئيس التنفيذي.

كما أعلنت شركة إعمار المدينة الاقتصادية، موافقة مجلس الإدارة على قبول استقالة أحمد ثاني المطروشي من مجلس الإدارة وتعيين هاني عثمان باعثمان بدلاً منه.

في سياق آخر أعلنت شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة، مسك السعودية، بأنه قد صدر طلب إجرائي عن محكمة بداية عمان مفاده بتحويل الحجز التحفظي إلى حجز تنفيذي بخصوص الأموال العائدة للمحكوم عليها شركة مسك الأردن التي لدى شركة مسك السعودية والبالغة (11905000) ريال سعودي وبأن رئيس محكمة التنفيذ يطلب تحويل هذه المبالغ لحساب القضية التنفيذية.