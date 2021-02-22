ننشر الجدول الزمنى لتسكين طلاب جامعة القاهرة بالمدن الجامعية تبدأ 24 فبراير

وكانت قررت جامعة القاهرة ، تحديد يوم 24 فبراير موعد البدء فى تسكين طلاب المدن الجامعية وفقا لجدول زمنى معلن بحسب امتحانات الفصل الدراسى الأول المقرر استئنافها مع بداية الفصل الدراسى الثانى 27 فبراير الجارى .

وأجرت جامعة القاهرة خلال الفترة الماضية عمليات تعقيم موسعة لكافة مبانى المدن الجامعية التابعة للجامعة وذلك ضمن خطة الجامعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد وللحفاظ على حياة الطلاب والعاملين بالمدن .