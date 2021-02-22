ننشر الجدول الزمنى لتسكين طلاب جامعة القاهرة بالمدن الجامعية تبدأ 24 فبراير

ينشر" اليوم السابع" الجدول الزمنى لتسكين طلاب كليات جامعة القاهرة بالمدن الجامعية وذلك بالتزامن مع امتحانات الفصل الدراسى الأول واستئناف الدراسة بالفصل الدراسى الثانى المقرر لها 27 فبراير الجارى، حيث أعدت المدينة الجامعية بجامعة القاهرة جدولا لتسكين الطلاب بداية من 24 فبراير وذلك وفقا لجدول امتحانات الكليات.
وكانت قررت جامعة القاهرة ، تحديد يوم 24 فبراير موعد البدء فى تسكين طلاب المدن الجامعية وفقا لجدول زمنى معلن بحسب امتحانات الفصل الدراسى الأول المقرر استئنافها مع بداية الفصل الدراسى الثانى 27 فبراير الجارى .
وأجرت جامعة القاهرة خلال الفترة الماضية عمليات تعقيم موسعة لكافة مبانى المدن الجامعية التابعة للجامعة وذلك ضمن خطة الجامعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد وللحفاظ على حياة الطلاب والعاملين بالمدن .
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