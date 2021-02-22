اليوم السابع
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نقيب الإعلاميين يوقع برتوكول تعاون مع جامعة دمنهور لأهداف بحثية وعلمية

الإثنين، 22 فبراير 2021 04:42 م
نقيب الإعلاميين يوقع برتوكول تعاون مع جامعة دمنهور لأهداف بحثية وعلمية جانب من توقيع البرتوكول
كتب محمد السيد

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وقع الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين، وعضو مجلس الشيوخ، اليوم الاثنين، برتوكول تعاون مع الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور، وتضمن البروتوكول، تحقيق الأهداف العلمية والتدريبية والبحثية وتنمية أوجه التعاون بين الطرفين فى مجال الإعلام والإنتاج والتوزيع التلفزيونى والإذاعى والإلكتروني.

 

كما تضمن البرتوكول تحقيق التواصل العلمى بين الدارسين من خلال تبادل الخبرات فى المجالات ذات الاهتمام المشترك والاستفادة من الإمكانيات البشرية والمتخصصة فى المجالات العلمية والتدريبية والبحثية المتاحة للطرفين.

 


نقابة الاعلاميين

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