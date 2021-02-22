اليوم السابع
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نقابة أطباء الأسنان تعلن إلغاء اشتراط مستخرج السجل التجارى لتسجيل العيادات

الإثنين، 22 فبراير 2021 06:01 م
نقابة أطباء الأسنان تعلن إلغاء اشتراط مستخرج السجل التجارى لتسجيل العيادات الدكتور إيهاب هيكل نقيب أطباء الأسنان
كتبت ـ آية دعبس

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أعلنت نقابة أطباء الأسنان، إلغاء اشتراط الحصول على مستخرج من السجل التجارى كشرط لتسجيل العيادات، وذلك فى استجابة من الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، برئاسة الدكتورة نهال الشاعر، لمخاطبة النقابة لها بشأن تلك المشكلة، ووجهت النقابة الشكر لها على تلك الاستجابة.
 
وأوضحت النقابة، أنها كانت قد خاطبت الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص بوزارة الصحة، لإخطارها بتلقيها العديد من الشكاوى بخصوص ترخيص عياداتهم مع غرفة مقدمى الخدمات الصحية بالقطاع الخاص التابع لاتحاد الصناعات المصرية، حيث يطلب من الطبيب مستخرج من السجل التجارى، الأمر الذى يستحيل الحصول عليه من قبل الأطباء العاملين فى القطاع الحكومى لأنهم غير خاضعين لقوانين السجل التجارى، وهو ما يحيل دون الحصول على الترخيص المكانى للطبيب.
 
وأضافت نقابة أطباء الأسنان، أن استجابة الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص بوزارة الصحة، تضمنت استثناء هذا الشرط من المنشآت الطبية المملوكة للأطباء العاملين بالقطاع الحكومي، كما شملت الاستجابة أيضا المنشآت الطبية المملوكة لجمعيات أهلية وخيرية على أن تكون مقيدة بوزارة التضامن الاجتماعى ويكون من ضمن اغراضها تقديم الخدمة الطبية.
 
 

نقابة اطباء الاسنان

نقابة الاسنان

ترخيص عيادات الاسنان

ترخيص عيادات طب الاسنان

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