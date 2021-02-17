اليوم السابع
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نقابة أطباء الأسنان تُقر معايير موحدة لاعتماد المحاضرين والكورسات بتخصصاتها

الأربعاء، 17 فبراير 2021 03:00 ص
نقابة أطباء الأسنان تُقر معايير موحدة لاعتماد المحاضرين والكورسات بتخصصاتها الدكتور هشام عبد الناصر أمين الصندوق المساعد لنقابة أطباء الأسنان
كتبت آية دعبس

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أعلنت نقابة أطباء الأسنان، إقرارها للائحة اعتماد برامج التعليم الطبى المستمر والتدريب المهنى، والتى تضم معايير موحدة للمحاضرات والكورسات فى مجال طب الأسنان، لضمان جودة برامج التعليم الطبي المستمر والتدريب المهني بشكل يتناسب مع معايير الجودة العالمية، وتحقيق التكامل مع الاستراتيجية العامة للتعليم والتدريب في مصر عن طريق مواكبة التطور المستمر واعداد كوادر إدارية وفنية مؤهلة لسوق العمل.
 
وأوضح الدكتور هشام عبد الناصر، أمين الصندوق المساعد لنقابة أطباء الأسنان، أن الهدف من اللائحة تطویر الخدمة التعليمية، التركيز على دعم الدراسة العملية والمتعلقة بالمهارات المرتبطة بطب الأسنان، واعتماد شهادات البرامج التدريبية فى مختلف تخصصات طب الأسنان، واكتساب المهارات الإكلينيكية والقدرات العلاجية والتشخيصية اللازمة، ورفع كفاءة الطبيب المصري ليصبح علي قدر المنافسة عالميا، لافتا إلى أن اللائحة تمنح للنقابة حق التفتيش على المحاضرات والكورسات للتحقق من سلامة المحتوي العلمي والإشتراطات الخاصة بإعتماد الكورس أثناء انعقاده، 
 
 
وأضاف عبد الناصر، فى تصريحات لليوم السابع، أنه وفقا للائحة فأن الطبيب الراغب فى إجراء كورسات عليه التقدم بمحتوى البرنامج إلى اللجنة المُشكلة بالنقابة قبل شهر واحد على الأقل من بدء الدورة لتتمكن من فحصه، على أن يتم  الرد خلال 15 يومًا، مشيرا إلى أنه تم وضع اشتراطات لاعتماد برامج التعليم الطبي المستمر والتدريب المهني والشهادات، من بينها: أن لا يقل البرنامج عن ساعه واحدة على الأقل للمحاضرات النظرية وساعتين للمحاضرات عن بعد، وأن يكون المحاضر مقيد بدرجة أخصائي أو استشاري في تخصصه بالنقابة، أو يكون قد مر على تخرجه أكثر من 5 أعوام ولديه خبرة تؤهله لذلك.
 
ولفت أنه تم وضع معايير لقاعات التدريب وبرامج التعليم، من بينها: توفر المساحات الكافية لتفعيل الأنشطة الحركية بواقع متر ونصف لكل فرد، جودة شاشة العرض والصوتيات، توفر اللوحات الإرشادية داخل القاعة التدريبية، تناسب شاشة العرض مع حجم وعدد المتدربين "2 بوصة لكل فرد"، توفر ساعة حائط، ومقاعد مريحة للمتدربين، استاند أو طاولة خاصة بالمدرب.
 
 
 

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