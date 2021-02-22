نائب رئيس جامعة المنوفية يجتمع بممثلى طلاب الدراسات العليا الوافدين أون لاين

المنوفية - محمد فتحى

عقد الدكتور أحمد فرج القاصد، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، اجتماعا افتراضيا بممثلي طلاب الدراسات العليا الوافدين من البلاد العربية، بحضور الدكتورة سلوى فؤاد منسق الطلاب الوافدين بالجامعة، سعاد بيومي مدير عام الإدارة العامة للدراسات العليا والبحوث.

ورد القاصد على الاستفسارات المطروحة، واستمع إلى المشكلات والعقبات التي تواجه الطلاب الوفدين، وتناول اللقاء أهم الصعوبات التي تواجه الطلاب الوافدين الدارسين بالجامعة، والتي طرأت بسبب جائحة كورونا، وكيفية تذليل العقبات وتسهيل دفع المصروفات واستخراج الكارنيهات والشهادات.

وأكد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا، ضرورة الاهتمام بالطلاب الوافدين وتشجيعهم على الدراسة بالجامعة، وتيسير كافة إجراءات التقدم للدراسة بمرحلتي البكالوريوس والدراسات والعليا، وتذليل كل الصعوبات التي تواجههم، ودعم دور مصر الريادي في مجال التعليم العالي، وذلك في ضوء توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة العمل على تطوير منظومة الطلاب الوافدين وجذبهم من دول العالم وزيادة أعدادهم، وأن وزارة التعليم العالي أطلقت حملة بعنوان "ادرس فى مصر"، بهدف جذب الطلاب الوافدين للدراسة، باعتبارهم مصدرا لدعم اقتصاد الدولة واعتبارهم سفراء لمصر فى بلادهم عند العودة.

وفى نهاية اللقاء أعرب الممثلون عن سعادتهم لانتسابهم لجامعة المنوفية والجهد الذي تبذله الجامعة من أجلهم، وتيسير أمورهم، مما يعطى انطباعا جيدا لاستقطاب الطلاب من جميع البلاد العربية والأفريقية.