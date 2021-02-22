ميجان ماركل والأمير هارى يتبرعان لمأوى نساء متضرر من العاصفة الشتوية بتكساس

ريهام عبد الله

تبرعت ميجان ماركل والأمير هاري، دوقة ودوق ساسكس، لمأوى النساء في تكساس بعد أن تأثر بعاصفة الشتاء القاسية التى ضربت الولايات المتحدة الأمريكية.

وتبرع دوق ودوقة ساسكس، لمأوى النساء من خلال مؤسسة "آرتشويل" الخيرية، إذ لحقت أضرار بسقف المأوى خلال عواصف الشتاء المتتالية التي ضربت الولاية هذا الشهر، وفقا لصحيفة ديلى ميل البريطانية.

ولم يتم الكشف عن مبلغ التبرع، ولكن وفقًا لممثلي الملجأ، فإن الأموال ستخصص لمساعدتهم في إصلاح منشآتهم.

وقال الملجأ فى تغريدة عبر تويتر:" وصلت أنباء أضرارنا إلى الأمير هاري وميجان دوق ودوقة ساسكس! من خلال مؤسستهم غير الربحية، يدعموننا من خلال استبدال السقف في مرفق الإسكان الانتقالي لدينا ومساعدتنا في تلبية احتياجاتنا الفورية، شكرا لكم، مؤسسة آرتشويل!".

ومن جهته قال جان لانجبين، الرئيس التنفيذي لمؤسسة جينيسيس للمأوى ودعم للنساء في بيان: "على الرغم من العواصف الشتوية المدمرة هنا في تكساس، فقد دفئت لوبنا بدعم وكرم الناس من جميع الولايات الخمسين وخمس دول أجنبية"، وقال لانجبين: "اليوم، تم إخطارنا أنه من خلال مؤسسة دوق ودوقة ساسكس غير الربحية، مؤسسة آرتشويل، سوف يتبرع الأمير هاري وميجان لمساعدتنا على الوقوف على أقدامنا".