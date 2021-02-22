مياه القناة تؤكد انتهاء غسيل مروق المحطة الإنجليزية وتطهير شبكات صرف أبو هيكل

الإسماعيلية- صبرى غانم

قال اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، إنه تم الانتهاء من عملية غسيل مروق المحطة المرشحة الإنجليزية بمنطقة القصاصين، بسعة تصميمية 45 لتر ث، بالإضافة إلى الانتهاء من أعمال الملس والتطهير لشبكات الصرف الصحي بمنطقة أبو هيكل، التابعة لمركز ومدينة القصاصين، حيث تم استخراج كميات كبيرة من الرواسب، والرمال، والمُخلَّفات والمواد الصلبة، وذلك تحت إشراف مباشر من محمود حسونة، رئيس منطقة القصاصين.

وذكر اللواء عبد الحميد عصمت: أننا مستمرون في الحملة الموسعة لتطهير جميع شبكات الصرف الصحى فى محافظات القناة الثلاث، السويس والإسماعيلية وبورسعيد، والتى تشمل جميع المناطق الساخنة، وذلك للقضاء على مشكلة الطفوحات المستمرة، الناتجة عن سوء استخدام الشبكات والضغط الزائد عليها نتيجة الزيادة السكانية والتوسع العمراني.

وكان اللواء عبد الحميد عصمت، قد أعلن، انه تم من أعمال إصلاح كسر مفاجئ بخط مياه الشرب قطر 700 مم GRP المغذى لرافع وخزان الدوايدة بمركز ومدينة التل الكبير، والانتهاء من أعمال الاصلاح كسر عداية 4 بوصة بمنطقة المنايف دائرة مركز أبوصوير، واصلاح كسر خط مياه قطر 6 بوصة بمركز ومدينة القصاصين وتغيير بعض أجزاء من الخط بطول 12 متر نظرا لتهالكها بمعرفة فريق الشبكات، والانتهاء من أصلاح كسر خط 4 بوصة بقرية أم عزام ، بمركز القصاصين، وإصلاح كسر خط 2 بوصة بمركز ومدينة القصاصين.

وأوضح اللواء عبد الحميد عصمت، أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمدن القناة يحظى باهتمام المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بهدف تأمين الطلب المتزايد على مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي في ظل الزيادة المستمرة في عدد السكان، لافتا إلى الاستجابة السريعة لشكاوى عملاء الشركة والتحرك الفورى لفرق الصيانة الفنية فور تلقى شكاوى العملاء.