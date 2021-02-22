مواطن من القاهرة: قطعت 1000 كيلو لأكون أول زائر يشاهد تعامد الشمس.. صور

أسوان - عبد الله صلاح

أكد أحمد صالح مواطن مصرى من القاهرة، أنه أول زائر يتابع ظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثانى بقدس الأقداس، هو وزوجته وابنه الصغير.

وقال أحمد ، لـ "اليوم السابع"، إنه حرص على قطع أكثر من 1000 كيلو متر لمتابعة ظاهرة تعامد الشمس، بعد أن تواجد داخل المعبد منذ الساعة الثانية بعد منتصف الليل هو وزوجته وابنه الصغير،وأشاد بالإجراءات الوقائية والاحترازية المتبعة خلال الظاهرة وأثناء الدخول للمعبد .

وكانت مدينة أبوسمبل جنوب مصر ، شهدت اليوم ، ظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثانى بقدس الأقداس داخل معبده الكبير بأبوسمبل ، وهى الظاهرة الفريدة التى تتكرر مرتين كل عام يوم 22 فبراير وبشهر أكتوبر .

وتسللت أشعة الشمس داخل المعبد، وصولا قدس الأقداس والذى يبعد عن المدخل بحوالى ستين مترًا، ويتكون من منصة تضم تمثال الملك رمسيس الثانى جالسا وبجواره تمثال الإله رع حور أخته، والإله آمون، وتمثال رابع للإله بتاح، والجدير بالذكر أن الشمس لا تتعامد على وجه تمثال "بتاح"، الذى كان يعتبره القدماء إله الظلام.

يشار إلى أن ظاهرة تعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد رمسيس الثانى بأبوسمبل ، هى الظاهرة الفلكية الفريدة التى سطرها القدماء المصريون قبل آلاف السنين داخل معابد أبوسمبل وتتكرر مرتين كل عام 22 فبراير و22 أكتوبر.



احمد-المواطنين-يأخذ-صورة-سيلفى-أمام-المعبد



المواطن-المصرى-وزوجته-وابنه-بمعبد-ابو-سمبل



المواطنين-يشاهدون-تعامد-الشمس-على-وجه-الملك-رمسيس



تعامد-الشمس-على-تمثال-الملك-رمسيس



تعامد-الشمس-على-معبد-ابو-سمبل



تعامد-الشمس-على-وجه-الملك-رمسيس