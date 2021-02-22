منسقة الأمم المتحدة: مصر تتبع سياسات حضارية لمواجهة تحديات إدارة الأراضى

قالت إلينا بانوفا الممثل المقيم للأمم المتحدة، إن إدارة الأراضي يضمن حقوق المجتمعات الضعيفة، لافته إلى أن المؤتمر العربي الثاني للأراضي سيقدم امثله لمخططات تحققت بالفعل لافته إلى أن مصر تخطو اتجاه التحضر لذا سيقدم لها المؤتمر مثال عن كيفيه التحكم في البنيه التحتيه وكيفيه إشباع احتياجات الشعوب المتنامية.



وأضافت بانوفا، في البلدان العربيه نناقش الأمم المتحده هذه التحديات بطرق متعدده، مشيرة إلى أن استراتجيه الاستدامة التي تطبق حتى 2030 تحسن جوده الحياة

وأكدت بانوفا، أن مصر تصنع سياسات حضاريه جديده تتعامل مع تحديات المناخ وإدارة وحوكمة الأراضي حتي تكون المدن شامله ومتكاملة وقادرة على التكيف وتعالج تغيرات المناخ وتحسن من الاداره الحضارية".

وقالت بانوفا، "علينا أن نحقق العديد من الأهداف المستدامة، لافتة إلى أن الأمم المتحده تعمل بشكل وثيق بالتعاون والحكومه المصريه لتحقيق الرفاة والانتعاش بمشاركة القطاعين العام والخاص، ومن خلال ذالك تحقق الدوله كل توقعاتها بحلول 2030".



ومن جانبه شكر السفير جمال الدين جاب الله مدير اداره البيئة والإسكان والموارد المائية في جامعه الدول العربية، حكومه مصر ووزاره الإسكان على دعمها ورعايتها للمؤتمر العربي الثاني للأراضى.



ولفت جاب الله، إلى أن هدف المؤتمر هو العمل على بناء مرجعيات جديده بمشاركة الحكومات وكل أصحاب المصلحة، لافتا إلى انه عملا باهميه الموضوعات المتعلقه بإدارة وحوكمة الأراضي قام مجلس الإسكان والتعمير العربي على إدراج التحديات التي تواجه هذا الملف على جدول أعماله، مضيفا أنه تحققت الكثير من الإنجازات في هذا المجال من جانب جامعه الدول العربية.



وقال، إن من أكبر التحديات التي تواجه هذا الملف حسن إداره وحوكمة الأراضي وتداخل التخصصات المؤسسيه وعدم تكييف البرامج مع الحاجات المتغيرة لادارج وحوكمه الأراضي.

جاء ذلك خلال المؤتمر العربي الثاني للأراضي الذي تستضيفه حكومة جمهورية مصر العربية وتستمر فعالياته على مدار 3 أيام، ويجري تنظيمه تحت رعاية وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصري. ويأتي المؤتمر كجهد تعاوني لشركائه المنظمين وهم: المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء الذي يُمثله معهد التدريب والدراسات الحضرية بالشراكة مع برنامج موئل الأمم المتحدة، والشبكة العالمية لأدوات الأراضي (GLTN)، والبنك الدولي، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، ودائرة الأراضي والأملاك في دبي، وشبكة التميز لإدارة الأراضي في إفريقيا (NELGA).

يأتي المؤتمر بحضور ومشاركة عددًا من الوزراء الإقليميين والمسؤولين وممثلي الشركاء الذين سيشاركون في جلسات ومناقشات رفيعة المستوى منهم السفير جمال الدين جاب الله- مدير إدارة البيئة والإسكان والموارد المائية، جامعة الدول العربية و الدكتور عاصم الجزار- وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مصر وإيلينا بانوفا منسق الأمم المتحدة المقيم في مصر ومحمد اشتية- رئيس الوزراء، فلسطين و محمد شراقة- رئيس هيئة تسوية الأراضى والمياه، فلسطين ومانع يسلم بن يمين- وزير الاشغال العامة والطرق، اليمن و سالار عبد الستار محمد- وزير العدل، العراق ويحيى الكسبي- وزير الأشغال العامة والإسكان، الأردن وشيلان عارف حمه- نائب وزير العدل اقليم كردستان العراق ومحمد داودية- وزير الزراعة، الأردن.