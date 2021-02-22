مصر للطيران تسير غداً الثلاثاء 47 رحلة دولية وداخلية لنقل 3144 راكب

كتب محمود عبد الغنى

تسير شركة مصر للطيران الناقل الوطنى المصرى، غدا الثلاثاء، رحلاتها إلى 47 وجهة دولية تنقل على متنهم ما يقرب من 3144 راكب، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

صرحت مصادر بشركة مصر للطيران أن الشركة سوف تسير غداً، 47 رحله جوية بمعدل 31 رحلة دولية إلى كل من بغداد، لاجوس، ندچمينا، تونس، أبوچا، الدوحة، أبوظبي، لندن، دوالا، باريس، موسكو، اسطنبول، دبي، اثينا، ڤيينا، البحرين، الخرطوم، بيروت، عمان، اديس ابابا، الشارقة، اربيل، و 10 رحلات داخلية إلى كل من شرم الشيخ و الغردقة و الأقصر و أسوان، و 6 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 3144 راكب.

واتخذت سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، حيث تم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار .

كما تم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلي متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي.