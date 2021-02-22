مصرع 3 في حادث إنقلاب سيارة داخل الترعة بدار السلام سوهاج .. صور

سوهاج محمود مقبول

شهد الطريق الزراعى الشرقى بناحية كوبرى هاشم عسيرى دائرة مركز دار السلام جنوب شرقى محافظة سوهاج أنقلاب سيارة بالترعة المجاورة للطريق ووجود 3 متوفين تم إنتشال الجثامين الثلاثة وتم نقلهم للمستشفى المركزى بدار السلام تحت تصرف النيابة العامة.

كان اللواء دكتور حسن محمود مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مساعده لفرقة الشرق يفيد بوقوع حادث على الطريق الزراعى الشرقى وسقوط سيارة داخل الترعة ووجود متوفين تم الدفع بقوات إدارة المرور وقوات الإنقاذ النهرى إلى مكان الحادث.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها ضباط وحدة مباحث مركز شرطة دار السلام بإنقلاب سيارة بعد وقوع حادث تصادم نتج عن الحادث وفاة محمد حربى حسن ٢٥ سنه وخالد رشاد فؤاد ١٠ سنوات و دنيا رشاد فؤاد ٢٥ سنة تم نقلهم جميعا لمستشفى دار السلام المركزى تحت تصرف النيابة العامة.

تم الدفع بقوات تامين الطرق وقوات الإنقاذ النهرى بإدارة الحماية المدنية لمكان الحادث وتم الدفع بقوات إدارة المرور التي قامت بغعادة حركة السير على الطريق بعد توقفه جزئيا وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة بدار السلام لتتولى التحقيق في الواقعة.











