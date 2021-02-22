مصرع شخص وإصابة 14 آخرين فى انقلاب ميكروباص جنوب بورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

لقى شخص مصرعه، بينما أصيب 14 آخرين، اليوم الاثنين، فى حادث انقلاب ميكروباص على مفارق بحر البقر، جنوب محافظة بورسعيد.

وتلقى الدكتور عادل تعيلب، مدير الرعاية الصحية، بمنظومة التأمين الصحى الشامل ببورسعيد، إشارة من مستشفيى السلام بورسعيد والتضامن، بوصول مصابين وجثة شخص.

واستقبل مستشفى السلام بورسعيد، عبد الرحمن عبد النبى 9 سنوات، أحمد عبد النبى الغول 7سنوات، محمد أحمد الأفندى 9 سنوات، محمد محمد فريد - سنة، أحمد محمد فريد 3 سنوات، محمود محمد فريد 4 سنوات، إيناس محمد فريد 12 سنة، محمود عرفات حسن 55 سنة، إسراء عبد الله الأفندى 4 سنوات، آية عبد الرحمن محمد 12 سنة.

كما استقبلت مشرحة مستشفى السلام بورسعيد محمد فريد السيد - 72عاما- جثة هامدة، وتم نقل 5 مصابين إلى مستشفى التضامن وهم: نسمة محمد فريد 5 سنوات، محمد اسلام الافندى 10 سنوات، سيف اسلام محمد 8 سنوات، لوجى احمد عبد النبى 4سنوات، فاطمه محمد الافندى 40 سنة.

وأكد مصدر طبي، أن جميع المصابين اشتباه ما بعد الارتجاج، ويتم توفير الرعاية الطبية لهم.