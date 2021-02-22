مصرع شاب صدمته سيارة خلال هروبه من هجوم كلب ضال فى البدرشين

كتب بهجت أبو ضيف

لقى شاب مصرعه بمنطقة البدرشين، حيث صدمته سيارة ميكروباص، خلال محاولته الهروب من هجوم كلب ضال، أثناء سيره بالشارع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه سائق السيارة، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد مصرع شاب صدمته سيارة ميكروباص فى البدرشين.

وبإجراء التحريات وفحص كاميرات المراقبة، تبين أن الشاب الضحية خلال سيره بالشارع بصحبة صديقه، فوجئ بكلب ضال يهاجمه، وأثناء محاولته الهرب من الكلب، صدمته سيارة ميكروباص مسرعة، مما أسفر عن مصرعه. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه السائق، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.