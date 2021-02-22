اليوم السابع
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مصرع شاب تحت عجلات القطار بمحطة الفردان فى الإسماعيلية

الإثنين، 22 فبراير 2021 07:36 م
مصرع شاب تحت عجلات القطار بمحطة الفردان فى الإسماعيلية إسعاف - أرشيفية
الإسماعيلية – صبرى غانم

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لقى شاب مصرعه تحت عجلات قطار "بورسعيد- الإسماعيلية" بمحطة قطار الفردان بمحافظة الإسماعيلية، نتيجة سقوطه من القطار قبل دخول القطار المحطة، وتم نقل جثة الشاب إلى مشرحة مستشفى القصاصين المركزى.

 

تلقى اللواء ياسر نشأت مساعد وزير الداخلية مدير امن الإسماعيلية إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بمصرع شاب تحت عجلات قطار بورسعيد الإسماعيلية بمحطة الفردان.

 

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف برئاسة الدكتور حسن درويش مدير مرفق إسعاف محافظة الإسماعيلية إلى مكان الحادث الذى أسفر عن مصرع "مصطفى.خ.م" 18 عام مقيم فاقوس محافظة الشرقية .

 

تم نقل الجثة الى مشرحة مستشفى القصاصين المركزى وتحرر المحضر اللازم بالحادث واخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.


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