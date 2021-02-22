مستشار حكومى بريطانى يطالب بتطعيم الأطفال بلقاح كورونا لإعادة فتح المدارس

كتبت أمل علام

كشفت صحيفة الإندبندنت البريطانية، أن مستشارا علميا حكوميا بارزا، أكد أنه يتعين على المملكة المتحدة تطعيم الأطفال "بأسرع ما يمكن" لإبقاء المدارس مفتوحة، حيث طالب البروفيسور إدموندز، بالمجموعة الاستشارية العلمية لحالات الطوارئ "ساج"، بضرورة تطعيم الأطفال بلقاح كورونا، وذلك للتغلب على فيروس كورونا وانخفاض خطر الإصابة، ولإعادة فتح المدارس من جديد.

وأضاف:"نحن جميعًا في خطر ويمكننا جميعًا نشر فيروس كورونا، أعتقد أن هناك سبب للتوجه إلى الأطفال بأسرع ما يمكن ، موضحا:" لقد حدث اضطراب كبير في المدارس وسيستمر الاضطراب الكبير في المدارس حتى نقوم بتلقيح أطفالنا، وذلك قبل الموافقة المتوقعة لإعادة فتح جميع المدارس في 8 مارس".

وتابع: "علينا التخفيف بشكل تدريجي للغاية من إجراءات الاغلاق، "وإلا فإننا سنضع الخدمات الصحية تحت الضغط مرة أخرى، وسنشهد زيادة في عدد حالات دخول المستشفى، والوفيات بالفعل".

وحذر البروفيسور إدموندز، من التجمعات خلال عطلة عيد الفصح مع بداية شهر ابريل، حيث تجتمع الأسر في حدائق مع بعضها البعض لعطلة عيد الفصح في بداية شهر أبريل، مع احتمال افتتاح المتاجر غير الأساسية في ذلك الشهر.



خبير بريطانى يطالب بتطعيم الاطفال

وأكدت بريطانيا، إنه"على الرغم من أن برنامج التطعيم يسير بشكل جيد للغاية، إلا أنه سيستغرق وقتًا ليكون قادرًا على الوصول إلى جميع الأشخاص"