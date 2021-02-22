مزاعم حول وفاة طبيب إيطالى بعد الجرعة الثانية من لقاح فايزر.. وصحيفة تنفى

فاطمة شوقى

قالت صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية، إنه تم الكشف عن معلومات مضللة حول مزاعم وفاة طبيب بعد الجرعة الثانية من لقاح فايزر، وتم تداول هذا الخبر عبر الفيس بوك، وفى الحقيقة فقد توفى الطبيب من نوبة قلبية.

وأشارت الصحيفة إلى أن لويجى بوتازو، طبيب فى عيادة Tor Vergata Polyclinic فى روما، وتوفى فى 23 يناير بسبب نوبة قلبية، حيث أكدت العيادة التى كان يعمل بها الطبيب أنه على عكس ما تم تداوله على الشبكات الاجتماعية "لا توجد صلة بين تطبيق لقاح كورونا ووفاة الطبيب.

وأشارت الصحيفة، إلى أن هذه المعلومات الخاطئة فى إطار موجة من الأكاذيب التى تضمن وفاة أشخاص بعد تلقى لقاح ضد فيروس كورونا.

وسجلت في أنحاء إيطاليا حتى الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، 13452 إصابة بفيروس كورونا، وحسب بيانات نشرة الدفاع المدني الصادرة عن وزارة الصحة، فقد سجلت منذ يوم أمس الأول 232 حالة وفاة، أخرى ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للضحايا إلى 95718 منذ بداية حالة الطوارئ المرتبطة بوباء كوفيد 19.

وأشارت معطيات وزارة الصحة، إلى أنه "تم حتى الأربع والعشرين ساعة الماضية إجراء 250,986 تحليل كشف عن الإصابة بالعدوى، مما أظهر ارتفاع معدل الحالات الإيجابية إلى نسبة 5.4٪.

وخلص التقرير الخاص بالوقوف عند وضع حالة الطوارئ الصحية في البلاد، إلى القول إنه تم قبول 2094 مريضاً في أقسام العناية المركزة بالمستشفيات، وهم "بزيادة قدرها 31 حالة".