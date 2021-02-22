اليوم السابع
Ads
الإثنين، 22 فبراير 2021 11:11 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

مدير إدارة أوسيم يكرم طالبا بعد رده مبلغ 20 ألف جنيه لصاحبه

الإثنين، 22 فبراير 2021 09:49 م
مدير إدارة أوسيم يكرم طالبا بعد رده مبلغ 20 ألف جنيه لصاحبه مدير إدارة أوسيم يكرم الطالب
كتب محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كرّم مجدى كامل، مدير إدارة أوسيم التعليمية بمحافظة الجيزة، طالبا بالصف الثالث الابتدائى بمدرسة البراجيل الابتدائية المشتركة لأمانته، بعد إعطائه مبلغ 20 ألف جنيه لوالدته، لتسليمها لصاحبها، ورفض الطفل اليتيم مكافأة ألفى جنيه، قائلا: أريد مكافأتى من الله عشان ربنا يرحم والدى.
 
وقال مدير عام الإدارة، إن الطالب قدّم مثالا فى الأمانة والخلق، وإن أسرة صاحب المبلغ المالى قدمت له الشكر والعرفان.
 
وأضاف، إننا حريصون على تعليم الطلاب القيم والتى من بينها الأمانة وغرس روح المحبة والأمانة والسلوكيات الإيجابية فى المقررات الدراسية، موضحا أن الأمانة قيمة عظيمة، وأن التربية منذ الطفولة تؤثر على تنشئة الطفل بشكل سليم، ليكون أمينا على وطنه وفى تعامله مع زملائه.
 
 
 
FB_IMG_1614020634010
 
FB_IMG_1614020631782
 
 

FB_IMG_1614020627336
 
 
 
 
 
 
 
 

 


التربية والتعليم

تكريم طفل

رد مبلغ 20 الف جنيه

إدارة اوسيم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة