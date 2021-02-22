مدير إدارة أوسيم يكرم طالبا بعد رده مبلغ 20 ألف جنيه لصاحبه

كرّم مجدى كامل، مدير إدارة أوسيم التعليمية بمحافظة الجيزة، طالبا بالصف الثالث الابتدائى بمدرسة البراجيل الابتدائية المشتركة لأمانته، بعد إعطائه مبلغ 20 ألف جنيه لوالدته، لتسليمها لصاحبها، ورفض الطفل اليتيم مكافأة ألفى جنيه، قائلا: أريد مكافأتى من الله عشان ربنا يرحم والدى.

وقال مدير عام الإدارة، إن الطالب قدّم مثالا فى الأمانة والخلق، وإن أسرة صاحب المبلغ المالى قدمت له الشكر والعرفان.

وأضاف، إننا حريصون على تعليم الطلاب القيم والتى من بينها الأمانة وغرس روح المحبة والأمانة والسلوكيات الإيجابية فى المقررات الدراسية، موضحا أن الأمانة قيمة عظيمة، وأن التربية منذ الطفولة تؤثر على تنشئة الطفل بشكل سليم، ليكون أمينا على وطنه وفى تعامله مع زملائه.