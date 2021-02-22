محافظ كفر الشيخ يفتتح المدرسة الدولية الحكومية.. صور

كفر الشيخ - محمد سليمان

افتتح اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور رضا حجازى، نائب وزير التربية والتعليم، وعمرو البشبيشى، نائب المحافظ، واللواء أشرف موافى، السكرتير العام، اليوم الاثنين، المدرسة الدولية الحكومية، وخلال افتتاحهم المدرسة تفقدوا رصفها بالانترلوك، كذلك تجهيزات المدرسة، وتجهيز الحدائق والملاعب، وحمام السباحة.

جاء ذلك بحضور اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، والدكتور شاكر ندا، وكيل مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، والد كتور سلامه الويشى ،مدير عام التعليم العام، والمهندس أحمد عبدالكريم، مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بكفر الشيخ، وعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ.

وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن اللجنة التى تفقدت المدرسة اعتمدتها، وسيتم الاعلان عن التقدم لها أول شهر مارس المقبل، لتبدـأ الدراسة بها العام الدراسى المقبل، لتكون أول مدرسة حكومية بكفر الشيخ، تتمتع بمزيد من الأنشطة التعليمية والثقافية.

وأضاف محافظ كفر الشيخ خلال تفقده للمدرسة الدولية بكفر الشيخ، إن المدرسة ستكون مميزة فى كل شىء بما فى ذلك معلميها، حيث سيجرى الاستعانة بخبرات تعليمية متميزة، وأعدت المدرسة لتكون منارة تعليمية.

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أن المدرسة الدولية الحكومية تضم 3 مراحل تعليمية من الروضة حتى المرحلة الثانوية، وهى مدرسة لغات دولية حكومية متاحة لكل أبناء المحافظة، مشيرًا إلى أن بها 43 فصلاً، وتستقبل أبناء المحافظة من كافة المراكز لمن يرغب من أولياء الأمور، وأنه يعتبرها بمثابة جامعة، تضاهى المدارس الدولية الخاصة بالقاهرة

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه تم الانتهاء من تجهيز كافة الفصول، والمسرح المدرسي، موجهاً الشكر لكل العاملين الذين يبذلون جهوداً للانتهاء من الأعمال بها، مؤكداً أن المدرسة متاحه لكل أبناء المحافظة من كافة المراكز، وتم إنشاؤها لتكون أفضل من اى مدارس بالمحافظات الأخرى.

ومن جانبه قال الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم، إنه سعيد بما شاهده من تجهيزات للمدرسة الدولية الحكومية بكفر الشيخ، فتم تجهيزها على أعلى مستوي.

وأضاف نائب وزير التربية والتعليم، خلال تفقده المدرسة، أنه سيقوم بعرض افتتاح تشغيل المدرسة على الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، لاعتماد المدرسة وبدء العمل فيها بأسرع وقت.

كان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، استقبل اليوم الاثنين، الدكتور رضا حجازى نائب وزير التربية والتعليم، لافتتاح المدرسة الدولية الحكومية، ومبنى الإبداع والابتكار والموهوبين وتفقد منفذ الوحدة المنتجة بمدرسة الوحدة العربية، بالإضافة إلى تفقد المسرح المدرسى بغرب مدينة كفر الشيخ.



جانب من الجولة



جانب من تفقد المدرسة



جولة المحافظ ونائب الوزير



حجرة داخل المدرسة



محافظ كفر الشيخ ونائب وزير التعليم يتفقدان المدارسة