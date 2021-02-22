محافظ بنى سويف يصدر قراراً بترقية 11 ألف من المعلمين والأخصائيين

بنى سويف هانى فتحى

أصدر الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، القرار رقم (103) لسنة 2021، بشأن الموافقة على ترقية 11 ألف و39 من أعضاء هيئة التعليم بالمحافظة "شاغلى وظائف المعلمين"، وما يقابلها من الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين، وأخصائيي: التكنولوجيا، الصحافة والإعلام، وأمناء المكتبات"،الذين قد استوفوا البرامج التدريبية التى تعقدها الأكاديمية المهنية للمعلمين وحصولهم على شهادة الصلاحية اللازمة للترقية للوظيفة الأعلى، اعتباراً من 1/1/2020، طبقاً لأحكام القانون رقم 155لسنة 2007 وتعديلاته ولائحته التنفيذية،وقانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 .

وذلك بناءً على مذكرة الإدارة العامة للموارد البشرية بديوان عام المحافظة بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم ، وفى إطار قرار وزير التربية والتعليم رقم 247 بتاريخ 18/12/2020 ، على أن يتم منح"المرقون"بدل الاعتماد المقرر قانوناً وعلاوة الترقية، اعتباراً من أول الشهر التالى لصدور هذا القرار.

جاء ذلك فى حضور: السيد بلال حبش نائب المحافظ، واللواء جمال مسعود السكرتير العام، وسهام يوسف وكيل وزارة التربية والتعليم ، وأحمد مرسى مدير عام الموارد البشرية بديوان عام المحافظة، حيث شمل القرار ترقية 302 من العاملين بمديرية التربية والتعليم، وترقية 3182 من العاملين بإدارة بنى سويف التعليمية، و1403 من العاملين بإدارة تعليم الواسطى، و1261 بإدارة ناصر التعليمية ، و1200 بإهناسيا، و857 من العاملين بإدارة سمسطا التعليمية، و1503 بإدارة ببا التعليمية، و1331 من العاملين بإدارة تعليم الفشن.

كما تضمن القرار استبعاد 183 من الترقية من الواردة أسماؤهم بكشوف الأكاديمية المهنية للمعلمين، وذلك لعدم استيفائهم الشروط اللازمة للترقية طبقاً لأحكام قانون التعليم رقم 155 لسنة 2007 ولائحته التنفيذية وأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، حيث تم استبعاد 53 عن طريق الأكاديمية المهنية للمعلمين ، واستبعاد 130 عن طريق المديرية والإدارات التعليمية واللجنة ، ( إجازات خاصة بدون مرتب_ جزاءات _ عدم استكمال المدة البينية_ عدم تبعيتهم لقانون التعليم رقم 155).

كما كلف المحافظ مدير الموارد البشرية "أحمد مرسي" بمتابعة تنفيذ القرار، حرصا على حقوق المعلمين الأدبية والمالية، مؤكدا على أهمية هذا الموضوع الذى يتعلق بقطاع حيوى توليه الدولة أهمية كبيرة.