محافظ المنيا يناقش عددا من الملفات الهامة مع نواب البرلمان

المنيا – حسن عبد الغفار

عقد اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، الاجتماع الدورى مع أعضاء مجلس النواب عن دوائر "المنيا – سمالوط – مطاي"، لمناقشة اهم القضايا التى تمس حياة المواطنين من أهالى المحافظة، والعمل على إيجاد حلول فعالة يتم من خلالها تعظيم الاستفادة من الخدمات المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد محمود ابوزيد نائب المحافظ، المهندس محمد النجار السكرتير العام للمحافظة، العقيد محمد حسن الكردى المستشار العسكرى للمحافظة، ووكلاء الوزارة ومديرى المديريات الخدمية والجهات المعنية.

وجه نواب مركز سمالوط، الشكر لمحافظ المنيا، على الجهود المبذولة لتنفيذ اعمال رصف الطرق بشوارع المركز، مما أدى الى خلق سيولة مرورية للمواطنين، ولإضفاء مظهر جمالى وحضارى وخلق بيئة صحية نظيفة، كما طالبوا المحافظ، بتوفير قطعة ارض لأنشاء قصر ثقافة لخدمة أهالى المركز.

قال المحافظ، إن كافة الأجهزة التنفيذية مسخره للتعاون مع نواب البرلمان بالمحافظة، لصالح المواطنين وحل مشاكلهم وتلبية مطالبهم، مؤكدا ان ما تشهده محافظة المنيا من مشروعات تنموية تأتى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، لتقديم الخدمات على كفاءة عالية ووفقا للمعايير القياسية للمواطنين.

استمع المحافظ، لآراء ومقترحات نواب البرلمان تجاه الجهود المبذولة من الدولة من خلال تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة بنطاق 192 قرية بـ 5مراكز وهى (ابوقرقاص – ملوى – ديرمواس – مغاغة – العدوة)، وذلك فى ضوء تنفيذ توجيهات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية بالتواصل مع أعضاء مجلس النواب ومناقشة مقترحاتهم لتطوير القرى والأحياء والاستفادة من الآراء والأفكار التى تصلح للتنفيذ على أرض الواقع ، وذلك لرفع قدرات البنية الأساسية من كافة الجوانب والنهوض بأعمال البنية التحتية من شبكات المياه والصرف الصحي، والتعليم والصحة لتطوير القرية المصرية.

ناقش المحافظ، مع نواب البرلمان عددا من المشكلات المتعلقة بإنشاء مدرسة لخدمة أهالى قرية البرجاية، وانشاء سجل مدنى لخدمة أهالى مركز سمالوط، وبعض المشكلات المتعلقة بمياه الشرب والصرف الصحي.

وجه المحافظ، وكيل وزارة الصحة، بدراسة الوضع القانونى لضم احدى الوحدات الصحية بقرية تله لإمكانية نقل تبعيتها من احدى الجمعيات الاهلية لتخضع لإدارة وإشراف مديرية الصحة، لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية على يد متخصصين.

أعرب النواب خلال اللقاء عن شكرهم وتقديرهم لمحافظ المنيا، لعقده تلك اللقاءات بصفة دورية لمناقشة القضايا المختلفة والمتعلقة بحياة المواطنين، بما يسهم فى إيجاد حلول فورية وعاجله لتلك المشكلات.

كما عقد محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد محمود أبوزيد، اجتماعاً مع ممثلى الجمعيات الأهلية العاملة بالمحافظة لمناقشة توحيد الجهود والخطوات التنفيذية للمشاركة فى تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري، والتى منها 192 قرية بنطاق 5 مراكز بالمحافظة (أبوقرقاص – ملوي- ديرمواس – مغاغة – العدوة).

جاء ذ لك بحضور ياسر بخيت، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتورة منال ابوسمرة مقرر المجلس القومى للمرأة ، وعدد من ممثلى البرنامج الرئاسى ومؤسسة حياة كريمة بالمحافظة، وممثلى الجمعيات الأهلية العاملة بالمحافظة.

أشار المحافظ إلى أن هذا اللقاء يعد بداية لعدة لقاءات دورية سيتم عقدها بصفة لوضع خطة متكاملة لدعم وتوحيد كافة الجهود المشاركة فى مبادرة «حياة كريمة» التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى لتقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجاً، مشددا على ضرورة مراعاة التدقيق فى اختيار المستفيدين بالقرى من الاولى بالرعاية والعمل على تكامل كافة الجهود لتحقيق التنمية الفعلية بالقرى المدرجة.

وأضاف المحافظ أن الاجتماع يهدف إلى تنسيق الجهود بين الجمعيات الأهلية والجهات الحكومية، مشيرًا إلى ضرورة التعريف بالجهود التى تبذلها الجمعيات لتشجيع المواطنين على المشاركة فيها، لافتاً إلى أهمية مشاركة المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية للأجهزة التنفيذية فى استكمال مخططاتها التنموية والاجتماعية، لما تمتلكه من قدرات للتواصل مع أهالى القرى لقياس الاحتياجات بشكل واقعي، مؤكدا أن الجمعيات الأهلية هم شركاء فى التطوير والتنمية .

وخلال الاجتماع استمع المحافظ من ممثلى الجمعيات عن الأنشطة التى تم تنفيذها خلال العام الماضى 2020 وخطة كل جمعية خلال العام الحالى وما سيتم تنفيذه بالمشاركة فى تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة التى يتم تنفيذها على أرض المحافظة.



