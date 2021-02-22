محافظ المنوفية يقرر تشكيل لجنة فنية لمعاينة حريق منزل بشنوان

المنوفية - محمود شاكر

أصدر اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، توجيهاته بتشكيل لجنة فنية لمعاينة الآثار الناتجة عن نشوب حريق وقع بأحد منازل المواطنين بقرية شنوان التابعة لمركز ومدينة شبين الكوم نتيجة انفجار أسطوانة غاز أمس مما تسبب في انهيار واجهة المنزل المكون من ثلاثة طوابق، جاء ذلك فور تلقي غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة اخطارا يفيد وقوع حادث انهيار منزل أحد المواطنين بقرية شنوان نتج عنه إصابة ثلاثة أشخاص وتصدع عقارين نتيجة انفجار أسطوانة غاز .

وتنفيذاً لتوجيهات محافظ المنوفية، تم اليوم الاثنين نزول اللجنة المشكلة من رئيس الوحدة المحلية بشنوان ورئيس الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم ومندوب من الإسكان والأعضاء الفنيين لمعاينة المنزل محل الواقعة وانتهت اللجنة باستصدار قرار هدم للمنزل محل الانفجار وترميم المنزلين المجاورين، هذا وفور وقوع الحادث تم استدعاء سيارة المطافئ والسيطرة على الحريق وإخلاء المنزل ونقل المصابين إلى المستشفى العام بشبين الكوم لتلقي العلاج واتخاذ اللازم ولا توجد أية وفيات وتم تحرير محضر بالواقعة.

ومن جانبه كلف محافظ المنوفية رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم التواجد بموقع الحادث ومتابعة الموقف والتنسيق مع الجهات المعنية لتقديم كافة أوجه الخدمات اللازمة، مشدداً على تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية للمصابين متمنياً لهم الشفاء العاجل.

وأكد محافظ المنوفية حرصه على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الكاملة للحالات من ذوي الظروف الإنسانية والأولى بالرعاية في إطار دعم مبدأ التكافل الاجتماعي ودعم العلاقات الإنسانية التي تعد لبنة من لبنات استقرار المجتمع.