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لجنة مكافحة كورونا: نسب وفيات الفيروس بمصر متوافقة مع المعدلات العالمية

الإثنين، 22 فبراير 2021 12:09 ص
لجنة مكافحة كورونا: نسب وفيات الفيروس بمصر متوافقة مع المعدلات العالمية حسام حسنى
كتب محمد شرقاوى

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قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إنه يتم تحديث بروتوكول مواجهة فيروس كورونا باستمرار طبقا لما يستجد على أرض الواقع، سواء أكانت المستجدات نتيجة لدراسات مصرية أو عالمية، مضيفا أن نسب الوفاة بين مصابي كورونا في مصر تتوافق مع النسب العالمية لكنها غير مرضية لنا، مختتما: "نريد أن نصل لنسب شفاء 100% لكل المصريين".

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج المواجهة المذاع عبر قناة إكسترا نيوز، أنه تم تحديث البروتوكول 4 مرات حتى الآن، مؤكدا أنه حتى الآن البروتوكول يسير وفق المعايير العالمية، ونتائج الشفاء مرضية جدا، مضيفا أن هناك بعض الأدوية التي تعتمد عليها بعض الدراسات ذات نسبة شفاء عالية، متابعا "نبحث إضافتها إلى البروتوكول لتحسين نسب الشفاء أو التعافي.. لأن هناك بعض الأدوية تؤدي إلى سرعة التعافي من الفيروس".

وتابع أن تكليفه لمستشارا لوزير الصحة للتميز الإكلينيكي شرف، موضحًا أن دوره يعتمد على وضع رؤية لتوحيد كل أنواع العلاجات لكل الأمراض المزمنة على مستوى جمهورية مصر العربية، مضيفا أن البروتوكول المطبق يتبع الإرشادات العالمية لعلاج المرض، مؤكدًا أنه لن يكون برتوكولا ورقيا، مؤكدا أن دور مستشار الوزيرة للتميز الإكلينيكي يتضمن التأكد من تطبيق البروتوكولات العالمية للأمراض الموجودة، وتدريب الأطباء عليها، ووضع آلية لمتابعة تطبيق الأطباء لها على المرضى.


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