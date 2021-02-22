اليوم السابع
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لجان للتأكد من التراخيص والاشغالات بالمنطقة الصناعية بمدينة القصير.. صور

الإثنين، 22 فبراير 2021 12:15 م
لجان للتأكد من التراخيص والاشغالات بالمنطقة الصناعية بمدينة القصير.. صور رئيس مدينة القصير تتفقد التراخيص
البحر الأحمر - عماد عرفة

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شكل مجلس مدينة القصير، جنوب محافظة البحر الأحمر ، لجان لفحص التراخيص المختلفة والاشغالات بالمنطقة الصناعية بمدينة القصير وحصرها ، حيث وجه اللواء عادل نصر رئيس مدينة القصير ، بالاستمرار فى أعمال مراجعة التراخيص الصادرة وحصر الاشغالات ، مشددا على تكثيف الحملات التفتيشية وتنفيذ قوانين الدولة .

ومرت اللجان المشكلة من الوحدة المحلية، اليوم الأحد ، على الكافيهات بمنطقة جنوب المكثف والورش والمخازن بالمنطقة الصناعية ، وأسفرت نتائج اللجنة عن ضبط 6 ورش بدون رخصة نشاط و6 إشغالات وسحب رخصة لعدم التجديد .

من جانب أخر توجه اللواء عادل نصر ، رئيس مدينة القصير ، إلى الكيلو 10 جنوب المدينة ، وذلك لتفقد محطة معالجة الصرف الصحى والأرض المخصصة للغابة الشجرية، رافقه مدير الإدارة الهندسية ومدير التخطيط العمرانى بالوحدة المحلية .

وأكد رئيس مدينة القصير أن مشروع الصرف الصحى يضم 5 محطات رفع ، ومحطة معالجة ، وخطوط انحدار بطول 85 كيلو متر وخطوط طرد بطول 21 كيلو متر.

وأن الغابات الشجرية، تعد أحد المشروعات الكبرى التى تعمل عليها الدولة ، مؤكدا أن المساحة المخصصة لإنشاء الغابة تبلغ 488.8 فدان .

ارض الغابة الشجرية
ارض الغابة الشجرية

 

جولة رئيس مدينة القصير
جولة رئيس مدينة القصير

 

رئيس مدينة القصير تتفقد التراخيص
رئيس مدينة القصير تتفقد التراخيص

 


القصير

لجان مراجع التراخيص

محطات الصرف الصحي

البحر الاحمر

رئيس مدينة القصير

المنطقة الصناعية بالقصير

6 ورش بدون ترخيص بالقصير

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