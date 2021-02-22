كوريا الجنوبية تسجل 332 إصابة وإضرار الأطباء يهدد بتعطيل حملة التطعيم ضد كورونا

رويترز

هدد الأطباء في كوريا الجنوبية بتنظيم إضراب احتجاجي ضد قانون يجرد الطبيب من رخصة مزاولة المهنة في حالة إدانته جنائيا مما أثار مخاوف من احتمال تعطل جهود التطعيم ضد فيروس كورونا المقرر أن تبدأ هذا الأسبوع.

وسجلت كوريا الجنوبية 332 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، لترتفع حصيلة الإصابات إلى 87 ألفا و324 حالة.

ومن المقرر أن يتم تطعيم العاملين في مجال الرعاية الصحية بالجرعة الأولى من لقاح شركة أسترا زينيكا ابتداء من يوم الجمعة مع تطلع كوريا الجنوبية لتطعيم عشرة ملايين من أكثر الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بكورونا بحلول يوليو تموز في طريقها للوصول إلى مناعة القطيع بحلول نوفمبر تشرين الثاني.

لكن الجمعية الطبية الكورية ، وهي أكبر تجمع للأطباء ، قالت في مطلع الأسبوع إنها ستبدأ إضرابا إذا أقر البرلمان مشروع قانون لإلغاء تراخيص مزاولة المهنة للأطباء الذين تصدر ضدهم أحكام بالسجن.

وقال المتحدث باسم الجمعية كيم داي ها في بيان اليوم الاثنين إن "مشروع القانون قد يؤدي إلى تجريد الأطباء العاديين الأبرياء من تراخيصهم والسقوط في الجحيم بسبب حادث لا علاقة له بمهنتهم أو قلة المعرفة القانونية." .

ووصف رئيس الجمعية تشوي داي-زيب مشروع القانون بأنه "قاس" ، قائلاً إن إقراره سوف "يدمر" التعاون الحالي مع الحكومة لعلاج الفيروس وتنفيذ حملة التطعيم.

ولكن الجمعية قالت لرويترز إنه لم يتم تحديد موعد بعد للإضراب.

وأثارت المواجهة مخاوف من إمكان أن يؤدي أي إضراب للأطباء إلى إبطاء بدء حملة التطعيم في وقت تسعى فيه السلطات جاهدة لتخصيص أطباء لنحو 250 مركز تطعيم وعشرة آلاف عيادة في جميع أنحاء البلاد.