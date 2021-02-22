قيادى بالحرس الثورى الإيرانى يكشف التفاف طهران على العقوبات الأمريكية

كتب أحمد عرفة

كشف رستم قاسمي، مساعد قائد فيلق القدس للشؤون الاقتصادية، عن آليات إيران للالتفاف على العقوبات الأمريكية، التي مثلت ضغوطا مالية وسياسية عديدة على نظام طهران.

وبحسب قناة سكاى نيوز الإخبارية، قال مساعد قائد فيلق القدس للشؤون الاقتصادية إنه يتم تجاوز هذه العقوبات عبر مجموعة من الشركات التي تسجل بأسماء رعايا أجانب.

وفى وقت سابق كشف مصدر استخبارى عراقى معلومات بشأن طبيعة تنظيم ما يسمى بـ"سرايا أولياء الدم"، الذي تبنى مسؤولية قصف مطار أربيل، والجهة التي تقف خلفه، وقال المصدر - في تصريحات خاصة لقناة "الحرة الأمريكية" مساء الخميس - إن "سرايا أولياء الدم" مجموعة مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني مباشرة، مضيفًا أن من أشرف على الهجوم ضد مطار أربيل هم كتائب حزب الله، وأشار إلى أن "أعضاء سرايا أولياء الدم" هم طليعة مجموعة منتقاة من كتائب حزب الله، وتم تدريبهم على تنفيذ عمليات نوعية عالية المستوى.