قطع الكهرباء عن محولات غرب طنطا لمدة 10 دقائق من الغد وحتى يوم الخميس المقبل

الغربية - عادل ضرة

أعلنت محافظة الغربية، فصل التيار الكهربائى نتيجة أعمال الصيانة لمحطة محولات غرب طنطا ، على أن يتم الفصل بالتناوب بين المناطق لمدة 10دقائق لكل منطقة من الساعة 8 صباحاً إلى الساعة 9 صباحا ً، وذلك من غدا الثلاثاء حتى يوم الخميس 25 فبراير .

وأوضح بيان المحافظة أن المناطق التى ستتأثر بانقطاع التيار الكهربائى المتأثرة يوم الثلاثاء (مصنع الكاوتش ، الصوامع، عمارات توكل على السريع، آخر ابن الفارض مع المعاهدة، منطقة سوق الجملة مع على مبارك).

ويوم الأربعاء (قرية شبرا النملة والعزب المجاورة، قرية شقرف وتلبت قيصر والعزب المجاورة).

ويوم الخميس ( قرية كفر الحما وخرسيت والعزب المجاورة، مطاحن طريق شوبر ومدخل كفر عصام على السريع، منطقة سوق الجملة مع السريع والمنطقة المقابلة لها على السريع من الجهة الأخرى، محطة المياه الملاحية).

وطالبت المحافظة قاطنى وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير تغذية بديلة خلال هذه الفترة.