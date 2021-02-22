قارئ يطالب برصف طرق فى قرية عرب قصر هور بالمنيا.. ورئيس المدينة يرد

كتب - محمود أحمد عطا المنيا : حسن عبد الغفار

أرسل القارئ مجاهد فرج عبدالعاطى، من سكان قرية عرب قصر هور - مركز ملوى التابعة لمحافظة المنيا، شكوى لسرعة رصف الطريق لتسهيل الحركة على المقيمين بالمكان.

وقال القارئ فى رسالته، لخدمة صحافة المواطن باليوم السابع: "بعض الطرق غير صالحة وكلها تراب وفى بالوعات الصرف بالمجاورة مكشوفة ".

ومن جانبه قال اللواء أحمد السايس رئيس مجلس مدينة ملوى ، مكتبى مفتوح طوال الوقت وهاتفى مع الجميع ، ونتعامل مع شكل المواطنين بمنتهى الجدية ونناقشها ونجد لها الحلول الجذرية ، واضاف أن المكتب مفتوح لكل من لهم شكاوى واستقبل الجميع من أجل العمل على خدمة المواطن بملوى .

للتواصل مع القارئ : 01228671826



رصف طرق فى قرية عرب قصر هور

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