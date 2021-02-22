اليوم السابع
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عجوز تلفظ أنفاسها الأخيرة بعد تلقيها ضربات بالرأس من ابنها بقنا

الإثنين، 22 فبراير 2021 10:20 ص
عجوز تلفظ أنفاسها الأخيرة بعد تلقيها ضربات بالرأس من ابنها بقنا جثه - أرشيفية
قنا - صابر سعيد

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لفظت ربة منزل أنفاسها الأخيرة ، اليوم الإثنين ، إثر تلقيها ضربات على الرأس على يد ابنها ، بقرية نجع خضر فى نجع حمادى شمالى محافظة قنا.

تلقى اللواء محمد أبو المجد ، مدير أمن قنا ، إخطارا يفيد بمصرع ربة منزل إثر تلقيها ضربات على الرأس ، ونقل جثتها إلى مشرحة مهجورة للعرض على الطب الشرعي.

تبين من الفحص أن السيدة تدعى "رقية. ف.م"، 75 سنة ، مقيمة بقرية نجع خضر بنجع حمادى شمالى محافظة قنا ، ولقيت مصرعها نتيجة تلقيها ضربات على الرأس.

عقب التحريات وتكثيف الإجراءات، تبين أن المتهم فى الواقعة نجلها ويعمل فى السكة الحديد، وكشفت تحريات المباحث برئاسة المقدم إسلام فوزي، رئيس مباحث نجع حمادي، أنه يعانى من انفصام فى الشخصية ومرض نفسي ، وتكرر التعدى عليها بالضرب ، حيث أقدم على ضربها بعصا ولفظت أنفاسها الأخيرة.

تم تحرير محضر بالواقعة وضبط المتهم ونقل الجثة إلى المستشفى وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.


مصرع عجوز على يد نجلها

مصرع عجوز بعد تلقيها ضربات على الراس

قرية نجع خضر

نجع حمادى

قنا

مدير امن قنا

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