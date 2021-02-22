ضبط مصنع إنتاج مكملات غذائية مغشوشة و6750 كيلو زيت نخيل مجهول المصدر بالدقهلية

الدقهلية شريف الديب

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أنه لن يسمح بالفساد خاصة فى المخابز والأسواق ومحلات بيع كافة أنواع السلع الغذائية وغير الغذائية لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين بمنافذ البيع وتكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجارى والاحتكار.

وأوضح محافظ الدقهلية، أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية وحملات التفتيش التى يتم بموجبها تحرير المخالفات والتحفظ على المضبوطات حيث ضبطت الحملات المشتركة للتموين مع جهاز حماية المستهلك، والتفتيش الصيدلى مصنعا غير مرخص لتعبئة المكملات الغذائية المغشوشة، وضبط كميات كبيرة من المواد الخام والتحفظ عليها، كما ضبطت الحملات كمية قدرها 6750 كيلو جراما من زيت النخيل مجهول المصدر بإحدى سيارات النقل.

وقرر المحافظ إحالة جميع المحاضر المحررة إلى النيابة العامة لإعمال شئونها.

جاءت تصريحات وقرارات محافظ الدقهلية بعد اطلاعه على التقرير الذى عرضه السيد دايرة وكيل وزارة التموين بشأن حملات التفتيش والرقابة التموينية والتى قامت بتحرير المحاضر اللازمة ضد مصنع تعبئة المكملات غذائية غير المرخصة حيث يقوم بتعبئة جيلى بطعم الفواكه داخل عبوات باعتبارها مكملات غذائية ويقوم بتعبئة شيكولاتة مجهولة المصدر داخل برطمان على أنها مكملات غذائية، موضحا أنه تم التحفظ على عدد 2300 كرتونة جيلى بطعم الفواكه زنة الكرتونة 4 كجم بإجمالى وزن 9200 كيلو جرام وعلى عدد 400 كرتونة من منتج الجيلى مدون على العبوة Biovitaبداخل كل كرتونة 12 برطمان بإجمالى 4800 برطمان وكذا عدد 54 كرتونة شيكولاتة غير مدون عليهما أى بيانات زنة الكرتونة 15 كجم بإجمالى عدد 810 كيلو جرام وايضا عدد 30 كرتونة بداخل كل كرتونة 2000 كيس من مشروب الشيكولاتة بإجمالى عدد 60 الف كيس مضيفا انه تم سحب عينات من جميع المضبوطات للتعامل معها وقال ان تلك المخالفات تقع تحت طائلة قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 والقانون رقم 281 لسنة 1994 بشان التصدى لمكافحة الغش والتدليس.

ومن ناحية اخرى تم ضبط 6750 كيلو جرام من زيت النخيل مجهول المصدر ومحملة على سيارة بدون اوراق ثبوتية لبيان مصدرها وتم اتخاذ اللازم حيال ذلك.

هذا وقد كلف محافظ الدقهلية وكيل وزارة التموين لمتابعة تصرفات النيابة فى الوقائع المشار اليها،وأكد محافظ الدقهلية على تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والاحياء ومديريات التموين، والصحة، والطب البيطرى وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين وكذا توفير مطالب واحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدى لجميع انواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.

جاء ذلك فى إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بتوفير احتياجات المواطنين بالكميات الكافية والأسعار المناسبة.