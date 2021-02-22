ضبط أدوية مهربة وغير مسجلة داخل 3 صيدليات فى حملة مكبرة بالإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

شنت مديرية التموين بالإسكندرية حملة مكبرة بتعليمات مشددة من المحاسب محمد سعد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، بتشديد الرقابة على مخازن المستلزمات الطبية والصيدليات بالتعاون مع الجهات المختصة حماية المواطنين.

وأشارت مديرية التموين بالإسكندرية فى بيان لها اليوم، إلى أن إدارة التجارة الداخلية قد شنت حملات بقيادة أحمد عبد الحميد مدير الرقابة التجارية ،وبالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك و التفتيش الصيدلى و التى أسفرت عن ضبط صيدلية بمنطقة سبورتنج بها كميات من الأدوية المهربة الغير مسجلة بوزارة الصحة وكذا وجود مخزن داخل الصيدلية لبيع وتعبئة وتغليف المستلزمات الطبية بدون ترخيص من الجهات المختصة وبيانها كالتالى :

عدد 1 علبة × 100 قرص سنترام سليفر

- عدد 2 علبة×20 قرص lasix 5

- عدد 1 علبة× 200 قرص move free

- عدد 18 زجاجة ×1 لتر كحول مجهول المصدر

- عدد 32 علبة × 50 كمامة مجهول المصدر

- عدد 50 قطعة ركبة معدة للبيع

- عدد 600 قطعة انكل معدة للبيع

- عدد 400 قطعة رست معدة للبيع

- عدد 300 فرش طبي معدة للبيع

- عدد 300 قطعة ركبة بدعامات معدة للبيع

- عدد 350 رقبة معدة للبيع

- عدد 600 قطعة حزام سند لعظمة الترقوة

- عدد عدد 400 قطعة انكل بدعامة معد للبيع

- عدد 240 قطعة ركبة مفتوحة معدة للبيع

- عدد 180 قطعة حزام ساند للكتف معدة للبيع

- عدد 110 علاقة دراع معدة للبيع

- عدد 310 كوع معد للبيع

- عدد 20كرتونة كبيرة الحجم تحتوي كل كرتونة علي حوالي 100 قطعة مستلزمات مختلفة الانوع معدة للتعبئة

عدد 30000 تقريبا عبوة فارغة مدون عليها صنع في تايوان

من جهه أخرى تم ضبط صيدلية بمنطقة محرم بك بها كميات من الادوية المهربة الغير مسجلة بوزارة الصحة بعدد 37 صنف وبيانها كالاتي

- عدد 22 شريط×6 قرص vegabertraحمراء اللون

- عدد 5 شريط × 6 قرص vegabertra

- عدد 7 شريط × 6 قرص hard - on

- عدد 3 شريط ×6 قرص green vally

- عدد 6 شريط erecta power

- عدد 9 شريط sildenahil 13

- عدد 2 علبة conthisp

- عدد 5 علبة panadol cold&full

- عدد 2 علبة panadol red

- عدد 2 علبة panadol bluo

- عدد 4 اكياس من vigo

- عدد 13 علبة hot night

- عدد 5 علبة cialis

- عدد 1 علبة bigpenis

- عدد علبة lasix 50

- عدد عدد علبة viagra

- عدد 15 كيس vega honey

- عدد 6 شريط navidaxine

- عدد 5 اكياس women coffe

- عدد 1 علبة lady gaga

- عدد 38قطعة choco love

- عدد 1 علبة golden gum

- عدد 2 علبة harva

- عدد 1 علبة fettaram

-عدد 1 علبة lishau

- عدد 1 علبة love gone

- عدد 2 علبة turbo slim

- عدد 1 علبة move dreem

- عدد 3 شريط ferrari cream

وضبط صيدلية بمنطقة الحضرة بها كميات من الادوية والمستلزمات الطبية و مستحضرات التجميل مجهولة المصدر وبدون بيانات وبيانها كالاتي

- عدد 6 علبة × 50 كمامة

- عدد 2 علبة aripiprex

- عدد 4 علبة frrotron cap

- عدد 2 علبة bio cut

- عدد 3 علبة artelacdps

عدد 100 زجاجة طلاء اظافر بدون بيانات ومجهول المصدر

- عدد 54 زجاجة برفان مختلفة الانواع مجهولة المصدر

- كما تم التحفظ علي كميات كبيرة من أدوية الثلاجة تفتقر الاشتراطات الصحية داخل الثلاجة وعدد حوالي 19 صنف من الادوية ،و قد تم التحفظ على الكميات المضبوطة و اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام