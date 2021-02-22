صعود مؤشرات بورصة الكويت بالمستهل مدفوعة بارتفاع 8 قطاعات

ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.35% رابحاً 20.03 نقطة ليصل إلى مستوى 5710.52 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.44% رابحاً 27.23 نقطة ليصل إلى مستوى 6239.69 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.08% رابحاً 3.81 نقطة ليصل إلى مستوى 4665.01 نقطة، كما ارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.25% رابحاً 12.26 نقطة ليصل إلى مستوى 4848.80 نقطة.
وبلغ حجم التداول بمستهل التعاملات نحو 93 مليون سهم بقيمة 13.3 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 4167 صفقة، وصعدت 8 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.07%، أعقبه قطاع العقار بنسبة 0.62%، يليه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.55%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.38%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.34%، فقطاع الاتصالات بنسبة 0.26%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.25%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.06%، فيما تراجع قطاع التكنولوجيا بنسبة 2.03%، ثم قطاع المنافع بنسبة 0.75%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.28%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.26%.
في سياق آخر، أعلنت بورصة الكويت، وقف التداول على أسهم بعض الشركات وفقا لما يلي: -
أولاً: شركات لم تقدم بيانات 31-3-2020، 30-6-2020 و 30-9-2020:
شركة دانة الصفاة الغذائية.
ثانياً: شركات لم تقدم بيانات 31-7-2019، 31-10-2019، 31-1-2020، 30-4-2020 و31-7-2020:
شركة ايفكت العقارية.
ثالثاً: شركات لم تقدم بيانات 30-9-2020:
شركة المال للاستثمار.
شركة ريم العقارية.
رابعاً: شركات تجاوزت خسائرها 75% من رأس المال:
شركة دانة الصفاة الغذائية.
شركة تمكين القابضة.
خامساً: شركات موقوفة بسبب التصفية:
شركة ايفكت العقارية.
شركة دانة الصفاة الغذائية.
سادساً: شركات لم تقم بسداد رسم الاشتراك السنوي لعام 2019 وعام 2020:
شركة تمكين القابضة.
شركة رأس الخيمة لصناعة الأسمنت والمواد الانشائية.
سابعاً: شركات لم تقم بسداد رسم الاشتراك السنوي لعام 2020:
شركة ايفكت العقارية.
ثامناً: شركات موقوفة بقرار من هيئة أسواق المال:
شركة مجموعة عربي القابضة.
شركة أجوان الخليج العقارية.
شركة أبيار للتطوير العقاري.
شركة صكوك القابضة.
شركة المال للاستثمار.
تاسعاً: شركات موقوفة لتخفيض رأس المال:
الشركة الأولى للإستثمار.
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