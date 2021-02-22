صعود بورصة البحرين للجلسة السادسة على التوالى مدفوعة بقطاع البنوك التجارية

كتب هانى الحوتى

ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، للجلسة السادسة على التوالي، بنسبة 0.13% رابحاً 1.92 نقطة ليغلق عند مستوى 1487.79 نقطة، وبلغ حجم التداول 4.2 مليون سهم بقيمة 1.3 مليون دينار بحرينى، وصعد ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 16.36% مدفوعاً بصعود سهم مصرف السلام-البحرين بنسبة 1.37%، البنك الأهلى المتحد بنسبة 0.65%، بنك البحرين الوطنى بنسبة 0.32%، وصعد سهم شركة البحرين للتسهيلات التجارية بنسبة 1.08%.

فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة 8.40% بضغوط هبوط سهم شركة ناس بنسبة 7.69%، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.72%، ثم قطاع التأمين بنسبة 4.96% بضغوط هبوط سهم شركة سوليدرتى البحرين بنسبة 1.46%، ثم قطاع الصناعة بنسبة انخفاض 1.57% بضغوط هبوط سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.19%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.89% بضغوط هبوط سهم مجموعة البركة المصرفية بنسبة 1.96%، مجموعة جى إف إتش المالية بنسبة 0.58%.

فى سياق متصل، أعلنت شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو، عن صافى الأرباح لمساهمى الشركة للربع الرابع من العام 2020 بقيمة 6.5 مليون دينار بحرينى (17.2 مليون دولار أمريكي) بانخفاض قدره 12% مقارنة مع 7.4 مليون دينار بحرينى (19.6 مليون دولار أمريكي) للفترة ذاتها من العام 2019، وحققت الشركة صافى أرباح لمساهمى الشركة لعام 2020 وبلغت 56.7 مليون دينار بحرينى (150.4 مليون دولار أمريكي) بزيادة قدرها 10% مقارنة مع 51.6 مليون دينار بحرينى (136.9 مليون دولار أمريكي) فى عام 2019.

وأرجعت شركة بتلكو، فى بيان لبورصة البحرين، اليوم الاثنين، ارتفاع صافى الأرباح إلى انخفاض تكاليف المصروفات التشغيلية بنسبة 10% على أساس سنوي، وهو ما يعكس قدرة بتلكو على إدارة المصاريف بنجاح، وبلغت العائدات على السهم الواحد 3.9 فلساً خلال الربع الرابع من العام 2020 مقارنة مع 4.5 فلساً فى الربع الرابع من العام 2019، وبلغت العائدات على السهم الواحد للسنة 34.2 فلساً مقارنة مع 31.2 فلساً فى العام 2019.

فى سياق آخر، أعلنت إنفستكورب، اليوم الاثنين، أن إحدى الشركات التابعة لها قد استحوذت على حصة الأغلبية فى "كى إس إم كونسلتنغ"، وهى شركة استشارية رائدة متخصصة فى تحليل البيانات والتكنولوجيا والتحول الرقمي، وذلك باستحواذها من renovus capital partners التى سيتسمر فى الحفاظ على حصة الأقلية فى "كى إس إم"، ولم يتم الإفصاح عن شروط الصفقة.