اليوم السابع
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صحة القليوبية: فحص 1362 مريض بالقافلة الطبية المجانية بقرية طحلة ببنها

الإثنين، 22 فبراير 2021 01:04 ص
صحة القليوبية: فحص 1362 مريض بالقافلة الطبية المجانية بقرية طحلة ببنها جانب من أعمال القافلة الطبية بطحلة
القليوبية إبراهيم سالم

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أعلن الدكتور خالد عبد الغني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، عن تنفيذ قافلة طبية للكشف المجانى وتوقيع الكشف الطبى على 1362 حالة فى قرية طحلة التابعة للإدارة الصحية بمدينة بنها، مشيراً إلى أن القافلة الطبية تأتى تحت رعاية محافظ القليوبية ووزيرة الصحة والسكان، وإشراف مدير عام القوافل العلاجية المتنقلة بوزارة الصحة، مؤكدا على أهمية استمرار تنفيذ القوافل الطبية والعلاجية المجانية على مدار العام لتجوب جميع أرجاء المحافظة والوصول بها للأماكن والقرى البعيدة والمحرومة من الخدمات الطبية، وذلك بمشاركة أطباء مهرة بالتخصصات المختلفة.

 وأوضح وكيل الوزارة الصحة، أن أعمال القافلة استمرت لمدة يومين حيث أسفرت عن إجراء الكشف الطبى على 1362 مواطن ومواطنة، بالإضافة لإجراء الفحص بالأشعة والتحاليل الطبية لـ137 حالة، بالإضافة إلى تحويل 33 حالة ما بين استكمال إجراءات العلاج على نفقة الدولة أو حالات تحتاج عمليات جراحية.

وأضاف، أن القافلة شملت برنامج توعوي للمواطنين من خلال تنظيم لقاءات وندوات تثقيفية مع أبناء القرية عن بعض المواضيع الهامة للتوعية بالأمراض في فصل الشتاء، والإلتزام باستخدام الواقيات الشخصية خاصة في ظل فيروس كورونا المستجد.

وأشارت الدكتورة مفيدة رجاء منسق القوافل الطبية بالقليوبية، إلى أن القافلة ضمت عدة خدمات علاجية للمواطنين فى عدد من التخصصات الطبية المختلفة منها "الباطنة والأطفال والجراحة والمسالك البولية والعظام والرمد والنساء والتوليد والجلدية والأسنان"، بالإضافة إلى صرف العلاج المناسب لكل حالة حيث قام بالكشف الطبى على أهالى القرية فريق طبى متكامل من كبار الأخصائيين.

استخراج قرارات علاج على نفقة الدولة

استخراج قرارات علاج على نفقة الدولة

 

أعمال افحص والأشعة بالقافلة الطبية
أعمال افحص والأشعة بالقافلة الطبية

 

أعمال فحص الحالات بالحملة
أعمال فحص الحالات بالحملة

 

التحاليل الطبية بالقافلة
التحاليل الطبية بالقافلة

 

جانب من أعمال القافلة الطبية
جانب من أعمال القافلة الطبية

 

خلال القافلة الطبية
خلال القافلة الطبية

 

عمل التحاليل بالقلفاة الطبية
عمل التحاليل بالقلفاة الطبية

 

فحص الحالات بالقافلة الطبية
فحص الحالات بالقافلة الطبية

 


اخبار القليوبية

صحة القليوبية

قافلة طبية

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قرية طحلة

مركز بنها

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