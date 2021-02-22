شريف الصياد يطالب بحزم تشجيعية لجذب الأجانب الاستثمار فى تصنيع مدخلات الانتاج

كتبت سماح لبيب

طالب شريف الصياد رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، التركيز على تعميق الصناعة المحلية وتوفير مدخلات إنتاج تصنع فى مصر ولا يتم استيرادها من الخارج ، لوضع قيمة مضافة أكبر على الانتاج المحلى وتقليل تكاليف الاستيراد، موضحا أن المجلس سيناقش مع الجهات المعنية ممثلة فى وزارة التجارة والصناعة وهيئة الاستثمار وضع حزمة من القرارات التشجيعية للاستثمار فى تصنيع المواد الخام فى مصر.

وأضاف الصياد فى تصريح خاص لـ اليوم السابع، أن تسهيل الاجراءات ووضع حوافز سيجذب المستثمرين الأجانب فى الدولة التى نستورد منها المواد الخام للدخول للسوق المصرية وتحقيق استثمارات ذات عائد قوى يخدم مصالح المستثمرين والمصنعين فى مصر، وهو ما يحقق تعميق الصناعة الاستراتيجية فى مصر ويدعم من زيادة الصادرات للخارج بجودة عالية وأسعار أكثر تنافسية.

وتابع الصياد، أن السلع الهندسية تستعد حاليا لتوفير كافة الطلبات التصديرية خلال الـ4 أشهر المقبلة والذى من المتوقع أن نشهد زيادة فى الصادرات بنحو25%، بسبب أزمة توقف خطوط الشحن من الصين وتوجه الدول لتوفير احتياجتها من مصر خاصة للسلع الهندسية كبيرة الحجم مثل الثلاجات والغسالات والبوتاجازات أيضا، وسنوفرها فى مدة زمنية للشحن إلى أوروبا بنحو 4 ساعات فقط، بديلا عن 18 ساعة وقت شحنها من الصين.

وأوضح رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، أن تحول الدول الأوروبية للاستيراد من مصر دليل على ثقة المستورد الأجنبى فى جودة المنتج المصرى ولكن لابد من توفير سعر منافس لسعر المنتجات الصينية والنظر فى تقليل تكاليف الشحن، للتوجة بضخ كميات أكبر من المنتج المصرى إلى السوق الأوروبية، مع ضرورة صرف مستحقات المصدرين من المساندة التصديرية لتوفير السيولة اللازمة للعملية الإنتاجية ودعم التصدير للخارج.

ويدرس المجلس حاليا خطة البعثات التجارية خلال العام الجارى 2021، للدول المستهدف التصدير إليها وتوسيع قاعدة الصادرات خلال المرحلة المقبلة.