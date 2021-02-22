س وج.. كل ما تريد معرفته عن بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج

كتبت – مروة الغول

تعتبر بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج معيارا أساسيا لصناعة البترول والغاز فى مصر لتحسين الأداء وإعطاء أفضلية فى ظل منافسة عالمية قوية ولتحقيق أهداف الاستدامة للأجيال القادمة، ويوم الخميس الماضي أعطى المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية شارة بدء التشغيل الفعلى لبوابة مصر للاستكشاف والانتاج Egypt Upstream Gateway “EUG” وفيما يلي أهم التفاصيل المتعلقة بها والتي كانت كالتالي:



س . هل تعد بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج جزء من خطة التحول الرقمي لقطاع البترول؟ ج . بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج أول منصة رقمية توفر البيانات الجيولوجية لأنشطة البحث والاستكشاف والانتاج فى مصر بمعايير عالمية، وذلك فى إطار برنامج جذب الاستثمارات ضمن مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول.



س . هل تم طرح مزايدات عالمية للتنقيب عن البترول من خلال تلك البوابة؟ ج . أعلن الملا عن طرح أول مزايدة عالمية للبحث عن البترول والغاز واستغلالهما لعام 2021 للهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" من خلال بوابة مصر للاستكشاف والانتاج فى 24 منطقة بخليج السويس والصحراء الغربية وشرق وغرب البحر المتوسط.



س . ماهي المدة الزمنية لإنجاز مشروع بوابة الاستكشاف والإنتاج؟ ج . ثمن الوزير مجهودات العاملين فى مشروع البوابة لنجاحهم فى انجاز المشروع بعد مرور 12 شهرا من توقيع مذكرة التفاهم بين هيئة البترول وشركة شلمبرجير لإنشاء البوابة، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر إيجبس 2020.



س . ما هو الهدف من بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج؟ ج . يعد أول منصة إلكترونية من نوعها فى مصر وعلامة فارقة فى مجهودات التحول الرقمى وخطوة هامة تتخذها مصر للوصول لمستوى عالمى فى مجال البحث والاستكشاف عن البترول والغاز، حيث تهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات من خلال اتاحة البيانات الجيولوجية والترويج الفعال للفرص الاستثمارية بشكل عصرى ومتطور وسهل الوصول إليه للشركات العالمية المهتمة بالاستثمار فى مجال البحث والاستكشاف مما سينتج عنه زيادة وتسريع عمليات البحث والاستكشاف وبالتالى تحقيق المزيد من الاكتشافات وزيادة الانتاج.