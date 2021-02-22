س وج.. كل ما تريد معرفته عن بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج

تعتبر بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج معيارا أساسيا لصناعة البترول والغاز فى مصر لتحسين الأداء وإعطاء أفضلية فى ظل منافسة عالمية قوية ولتحقيق أهداف الاستدامة للأجيال القادمة، ويوم الخميس الماضي أعطى المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية شارة بدء التشغيل الفعلى لبوابة مصر للاستكشاف والانتاج Egypt Upstream Gateway “EUG” وفيما يلي أهم التفاصيل المتعلقة بها والتي كانت كالتالي:
س وج.. كل ما تريد معرفته عن بوابة مصر للاستكشاف والإنتاجالإثنين، 22 فبراير 2021 07:30 م
البترول
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