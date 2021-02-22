كتبت ريهام الباشا

ارتفع سعر الدينار الكويتى اليوم الاثنين 22-2-2021، ارتفاعا طفيفا أمام الجنيه المصرى، وذلك مقارنة بختام تعاملات الأمس بالبنوك المصرية، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى 48.78 جنيه للشراء، 51.95 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 48.75 جنيه للشراء، 51.87 جنيه للبيع، وسجل متوسط سعر الصرف في البنك المركزى المصرى 51.64 جنيه للشراء، 51.99 جنيه للبيع.

وعلى صعيد آخر، تراجعت عملة البيتكوين بأكثر من 6% اليوم الاثنين بعد أن قفزت إلى مستوى قياسي بلغ 58354 دولارًا في اليوم السابق، حيث حدت عمليات البيع في الأسهم العالمية من الرغبة في المخاطرة وفقا لرويترز.

وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالي:





سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى



51.64 جنيه للشراء.

51.99 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى



48.78 جنيه للشراء.

51.95 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر



48.78 جنيه للشراء .

51.95 جنيه للبيع .

سعر الدينار الكويتى فى قناة السويس



51.59 جنيه للشراء.

52.01 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib



48.76 جنيه للشراء.

51.01 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية



48.83 جنيه للشراء.

52.00 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبوظبى الإسلامى



48.39 جنيه للشراء.

51.96 جنيه للبيع.