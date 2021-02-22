سائق ومسعف يعثران على 80 ألف جنيه وعملات معدنية فى حادث ببنى سويف.. صور

عثر مسعف وسائق، بمرفق إسعاف بنى سويف ، على مبلغ مالى قدره 80 ألف جنيه وعملات ذهبية وتليفونات محمولة فى حادث انقلاب سيارة أجرة بطريق بنى سويف القاهرة الصحراوى الشرقى ، أثناء نقل متوفيان ومصابين من السيارة، وقاما المسعف والسائق بتسليم المبلغ للشرطة لتسليمه لأهلية المصاب.

وخلال نقل المصابين والجثث عثر على محمد حسن، مسعف بمرفق إسعاف بنى سويف و اداور فتح الله ، سائق سيارة الإسعاف على 80 ألف جنيه وهاتف (آيفون) وهاتف اخر وعملات ذهبية ، بجوار المصابين بحادث بطريق الصحراوى الشرقى ، بعد أن تم نقلهم لمستشفى بنى سويف التخصصى لتلقى العلاج اللازم وقاما بتسليم الأموال إلى قسم الشرطة .

لقى شخصان مصرعهما وأصيب 3 أشخاص اليوم الإثنين فى حادث انقلاب سيارة أجرة 8 ركاب على الطريق الصحراوى الشرقى نطاق محافظة بنى سويف.

وتلقى الدكتور أشرف عوض يعقوب مدير هيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف بلاغًا من ممدوح سيد مشرف غرف العمليات بمرفق الإسعاف يفيد بتلقيهم بلاغًا بوقوع حادث انقلاب سيارة أجرة على الصحراوي الشرقي أمام نفق أبو صالح بنطاق المحافظة ووقوع وفيات وإصابات وعلى الفور دفع مرفق الإسعاف بسيارتين إلى محل الواقعة.

ودفع مرفق اسعاف بنى سويف بسبع سيارات إسعاف إلى موقع البلاغ وتم نقل الوفيات و المصابين لمستشفى بنى سويف الجامعى.

واستقبل مستشفى بنى سويف التخصصى عبد الستار يونس على 62 سنه كفر الدوار البحيره، مجهول الاسم جثث هامدة تم ايداعهما مشرحة المستشفى،كما استقبل المستشفى ماهر رجب محمد 43 سنه كفر الدوار البحيره مصاب اشتباه ما بعد الارتجاج ، سعيد ايمن عبد القادر 14 سنه كفر الدوار البحيره مصاب اشتباه كسر الساق الايسر ، يونس على طه 16 سنه كفر الدوار البحيره مصاب اشتباه كسر بالساق الأيسر.