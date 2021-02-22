وأضافت السفارة الروسية- في بيان، نقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية: "نرحب بالإجراءات الأمريكية الهادفة إلى العثور على المجرمين النازيين.. ويظهر القرار في قضية بيرغر، أن الفظائع التي ارتكبها جلادو هتلر والمتواطؤون معهم لا تسقط بالتقادم".

ووفقا للهيئات القضائية الأمريكية، كان بيرغر حارسا في معسكر اعتقال نازي بالقرب من ميبين في ساكسونيا السفلى خلال الحرب العالمية الثانية، وبالتالي شارك في الجرائم التي ارتكبها النازيون.

يذكر أن بيرغر- الذي انتقل إلى ولاية تينيسي الأمريكية في عام 1959 واستمر في تلقي معاش تقاعدي من السلطات الألمانية لسنوات عديدة- لم ينكر ماضيه، لكنه حاول تبرير تصرفاته خلال الحرب، بأنه كان ينفذ أوامر رؤسائه.. وأثناء المحاكمة أكد أن عمره كان في ذلك الوقت يبلغ 19 عاما فقط.