روسيا تدعو الدول الموقعة على الاتفاق النووى لبذل جهود عاجلة لإنقاذه

كتب أحمد عرفة

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن روسيا تدعو جميع الدول الأطراف بالاتفاق النووي بين إيران والمجتمع الدولي لعدم الإبطاء في اتخاذ خطوات لإنقاذ الصفقة.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران "قامتا بمساهمة إيجابية جسيمة في تهيئة الظروف المواتية لبدء حوار جدي بين الأطراف الحالية بخطة العمل الشاملة المشتركة (الخاصة ببرنامج طهران النووي) والولايات المتحدة حول عودة واشنطن إلى الصفقة النووية، وتنفيذها التزاماتها المثبتة في قرار 2231 لمجلس الأمن الدولى.

وأوضحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن الحديث يدور أيضا عن تهيئة الظروف لقيام إيران بفك تجميد جميع الإجراءات الطوعية التي علقت طهران ممارستها سابقا، بما في ذلك ما يتعلق بالشفافية، لافتة إلى أن موسكو تحث "جميع شركائها في خطة العمل الشاملة المشتركة، وكذلك الولايات المتحدة، على التحرك بلا مماطلة.