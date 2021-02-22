اليوم السابع
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رفع تراكمات من على المجارى المائية قدرات بحوالى 673 ألف طن من 16 محافظة

الإثنين، 22 فبراير 2021 06:43 م
رفع تراكمات من على المجارى المائية قدرات بحوالى 673 ألف طن من 16 محافظة المشروع القومى لتبطين الترع
كتب محمد شرقاوى

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أكدت مصادر حكومية وجود توجيهات بتطبيق غرامة مالية حال إلقاء المخلفات فى المجارى المائية وتصل قدرها إلى 10 آلاف جنيه، بالإضافة إلى إقامة ندوات للمواطنين فى القرى للتوعية بأهمية الحفاظ على المصارف.

 

وأضافت المصادر الحكومية، أن الخطة القومية لتبطين الترع للحفاظ على الموارد المائية، وهناك وحدات تدخل سريع عند مشاهدة شخص يلقى القمامة بالمجارى المائية يقع الغرامة 10 آلاف جنيه، بالإضافة إلى توعية المواطنين فى القرى للمحافظة على سلامة المصارف بالمحافظات، كما تم رفع تراكمات من على المجارى المائية قدرات بحوالى 673 ألف طن من 16 محافظة.

 

ولفتت المصادر الحكومية، إلى أنه تم تجهيز المحافظات لمواجهة الأمطار من خلال شركات المياه الشرب والصرف الصحى وإدارة المرور، محذرة المواطنين من الابتعاد من أعمدة الأنارة ولوحات الإعلانات والمبانى المتهالك.


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