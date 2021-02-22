رئيس هيئة الرعاية الصحية: منظومة التأمين الصحى تهدف لتأمين علاج لكل المصريين

كتب وليد عبد السلام

أكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل ، أن منظومة التأمين الصحي الشامل، منظومة جديدة هدفها تحقيق تغطية صحية شاملة لكل المصريين، وتؤمن علاجا لكل المصريين من عمليات ورعاية وأدوية.

وأضاف الدكتور أحمد السبكي، في تصريحات اليوم أن هدف منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد تحسين الخدمات الطبية المقدمة مع ضمان التوزيع العادل والمساواة بين المواطنين، كما تهدف إلى التغطية الصحية الشاملة لجميع المصريين، وضمان الكفاءة والاستمرارية فى المنظومة الجديدة.

وتابع: نقوم بعمل حملات توعية بأهمية التسجيل الإلكتروني وفتح الملفات العائلية والفردية للانتفاع بالخدمات الصحية التي توفرها المنظومة، كما شرح رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية طريقة تقديم الخدمة الصحية للمواطن، والمحاور الأساسية التي تبنى عليها المنظومة بما يضمن تقديم أفضل الخدمات والرعاية الصحية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل الجديد، والتي تشمل تأسيس المنشآت الصحية على أعلى مستوى من الجودة والتميز، وكذلك تجهيزها بأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية، إضافة إلى ميكنة الخدمات الصحية والتحول الرقمي الذي يسهم في حصول المنتفعين على الخدمات الصحية بكل سهولة ويسر.