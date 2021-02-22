رئيس مياه الدقهلية يشهد التشغيل التجريبى لمنظومة التدريب الالكترونى بالمراكز

الدقهلية - شريف الديب

شهد اليوم المهندس خالد حسين نصر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية، بدء التشغيل التجريبى لنظام التدريب الالكترونى بعدد من مناطق الشركة ، وذلك من خلال ربط قاعات مراكز التدريب بكلًا من مناطق "ميت غمر، والمنزلة، وشربين" ، بقاعات مركز التدريب الإقليمى بديوان عام الشركة ، عن طريق الانترنت تمهيدًا لافتتاح المنظومة قريبًا، وزيادة قاعات بمناطق أخرى .

يذكر أن التدريب الإلكتروني ، قد تم تفعيله بالشركة منذ فترة، ولكن من خلال مركز التدريب الإقليمى فقط، وبذلك ستكون الشركة، صاحبة أول منظومة تدريب إلكترونى على مستوى الشركات التابعة، تربط بين القاعات التدريبية بمختلف مناطقها .

وأكد المهندس خالد نصر، اهتمامه ودعمه المستمر لمنظومة التدريب الإلكتروني، لحرصه الشديد على تطوير العنصر البشرى داخل الشركة، وخارجها من غير العاملين، ومن خلال تفعيل تلك المنظومة التى ستوفر الوقت، والجهد على العاملين بالمناطق البعيدة ، أثناء تلقيهم التدريب.

ويأتى ذلك التطوير فى إطار تنفيذ رؤية، وسياسة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي؛ للتوسع فى التدريب الالكتروني، والميدانى للعاملين بمختلف المناطق .