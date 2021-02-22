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دار الإفتاء: الجماعات الإرهابية تسعى لزعزعة الثقة بين المواطن والدولة

الإثنين، 22 فبراير 2021 09:38 م
دار الإفتاء: الجماعات الإرهابية تسعى لزعزعة الثقة بين المواطن والدولة دار الإفتاء - أرشيفية
كتب لؤى على

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قالت دار الإفتاء عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى، فيس بوك، تسعى الجماعات الإرهابية وأبواقها بشكل دائم إلى زعزعة الثقة بين المواطن وبين الدولة، وتعمل دائما على التشكيك فى عمل المؤسسات الوطنية وتعمل على خلخلة الصلة بين المواطن وبين الدولة.

 

وتابعت دار الإفتاء: "المواطن الصالح يدرك بوعيه وفهمه ما تخفيه هذه الجماعات من وراء التشكيك الدائم فى منجزات الدولة الوطنية، فهى لا غرض لها من ذلك إلا قتل روح الوطنية فى قلوب الشباب والعمل على زعزعة الأمن والاستقرار لكى يضعف الوطن ويصبح فريسة سهلة لمخططات الجماعات الإرهابية، فالمواطن هو حائط الدفاع الأول والأقوى لحماية الوطن، فاحذر أن يُؤتى وطنك من قِبَلك".


دار الافتاء

فيس بوك

الجماعات الارهابية

الدولة

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