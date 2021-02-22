اليوم السابع
Ads
الإثنين، 22 فبراير 2021 06:36 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

الإفتاء: لا يجوز تتبع عورات الناس لأنه من الأخلاق السيئة والأمور المحرمة

الإثنين، 22 فبراير 2021 05:49 م
الإفتاء: لا يجوز تتبع عورات الناس لأنه من الأخلاق السيئة والأمور المحرمة دار الإفتاء المصرية
كتب ـ محمد تهامى زكى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت دار الإفتاء المصرية، أنه لا يجوز تتبع عورات الناس، أن تتبع عورات الآخرين من الأخلاق السيئة والأمور المحرمة التى تزرع الأحقاد فى النفوس وتُشيع الفساد فى المجتمع.

وأجابت الإفتاء، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، على سؤال: "هل تتبع عورات الناس حرام؟ وكيف التوبة من ذلك؟".

وجاء الجواب: "لا يجوز تتبع عورات الناس؛ لأن تتبع عورات الآخرين من الأخلاق السيئة والأمور المحرمة التى تزرع الأحقاد فى النفوس وتُشيع الفساد فى المجتمع، ويجب على من تتبع عورات الناس التوبة والإنابة والتحلل بطلب العفو والمسامحة ممن ظلمهم، وإلا فليتب فيما بينه وبين ربه، ويستغفر لهم، ولا يحمله ما اطَّلَع عليه على بغض الناس ولا الحط من قدرهم، وقال صلى الله عليه وآله سلم: «مَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» متفق عليه.

Capture
 

وسبق وأعادت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك نشر فتوى تحت عنوان "تغسيل من ماتت أثناء الولادة والصلاة عليها"، ردا على سؤال نصه: " إذا ماتت المرأة الحامل عند الولادة؛ فما حكم غُسلها والصلاة عليها؟.

وقالت دار الإفتاء المصرية ردا على السؤال: "اتفق فقهاء المذاهب الأربعة على أن المرأة الحامل إذا ماتت فى الولادة تُغسَّل ويصلَّى عليها؛ لما رواه الإمامان البخارى واللفظ له، ومسلمٌ فى "صحيحيهما" عن سمرة بن جندب رضى الله عنه قال: "صَلَّيْتُ وَرَاءَ النَّبِى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَلَى امْرَأَةٍ مَاتَتْ فِى نِفَاسِهَا، فَقَامَ عَلَيْهَا وَسَطَهَا".

واختتمت دار الإفتاء المصرية بقولها: "ولها حكم الشهداء فى الآخرة وثوابهم فضلًا من الله ورحمة.. والله سبحانه وتعالى أعلم".

 

 


دار الافتاء

حكم تتبع عورات الناس

فتاوى الافتاء

الافتاء

دار الافتاء المصرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

دار الإفتاء: المرأة المتوفاه أثناء حملها لها حكم الشهداء فى الآخرة

الأحد، 21 فبراير 2021 05:31 م

دار الإفتاء: الرسول حذر من الكبر المانع عن سؤال أهل الذكر

السبت، 20 فبراير 2021 10:21 م

دار الافتاء توضح حكم التأمين على سيارات النقل للحصول على تعويض

السبت، 20 فبراير 2021 06:11 م

دار الإفتاء: يحرم الإجهاض بعد نفخ الروح فى الجنين إلا بمبرر طبى

الجمعة، 19 فبراير 2021 06:56 م

الإفتاء: الإنجاب المنضبط حق للزوجين وواجب على المستوى العام والكلي ومطلب وجودى

الجمعة، 19 فبراير 2021 05:24 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة