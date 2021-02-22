حصاد الوزارات.. إتاحة الاستعلام عن كود الامتحان لطلاب الأول والثانى الثانوى

كتب ــ لؤى على

شهدت دواوين الوزارات، اليوم الاثنين، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء والجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد "اليوم السابع" حصاد الوزارات على مدار اليوم.

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