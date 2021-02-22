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الصحة: 300 ألف جرعة من لقاح كورونا الصينى تصل مساء اليوم للقاهرة

الإثنين، 22 فبراير 2021 12:25 م
الصحة: 300 ألف جرعة من لقاح كورونا الصينى تصل مساء اليوم للقاهرة الدكتورة هالة زايد- وزيرة الصحة
كتب وليد عبد السلام

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كشفت وزارة الصحة والسكان عن تسلم مصر مساء اليوم بمطار القاهرة شحنة جديدة من لقاح كورونا الصينى  ،سينوفارم بواقع 300 ألف جرعة كهدية من الصين للقاهرة.

وقال الدكتور خالد مجاهد ، مساعد وزير الصحة والسكان لشؤن الإعلام المتحدث باسم وزارة الصحة في تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع" ، أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان تتابع وتبذل جهد كبير علي ضوء توجيهات القيادة السياسية لتوفير لقاحات كورونا لتأمين المصريين ضد عدوى كورونا المستجد .


ومن جانبه قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة لعلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد،  أنه تم نشر نتائج الدراسات والأبحاث العلمية الخاصة بنتائج بروتوكولات التشخيص والعلاج في كبرى المجلات العلمية الدولية، موضحًا أن وزارة الصحة والسكان قادت مصر خلال جائحة فيروس كورونا على مستوى بروتوكولات العلاج والأبحاث العلمية، كما تم  تدريب الأطباء بوزارة الصحة والجامعات المصرية على طرق تطبيق البروتوكولات.

وأشار إلى أن مصر شهدت وضع غير مسبوق في الدول العربية من خلال تشكيل اللجنة العلمية ووضع بروتوكولات موحدة وبتوقيتات زمنية محددة لعلاج فيروس كورونا المستجد وتطبيقها بجميع مستشفيات مصر.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف .


 


الصحة

كورونا

لقاح كورونا

اللقاح الصينى

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