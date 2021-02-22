اليوم السابع
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حركة تنقلات محدودة لرؤساء الوحدات المحلية بالبحيرة.. اعرف التفاصيل

الإثنين، 22 فبراير 2021 12:32 م
حركة تنقلات محدودة لرؤساء الوحدات المحلية بالبحيرة.. اعرف التفاصيل اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة
البحيرة - ناصر جودة

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أصدر اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، القرار رقم 328 لسنة 2021 والمتضمن نقل  كامل على حسين غطاس بدرجة مدير عام بمجموعة الوظائف القيادية - رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة وادى النطرون- للعمل رئيسا للوحدة المحلية لمركز ومدينة المحمودية - اعتبارا من 23 فبراير 2021- لحين انتهاء المدة المحددة بقرار وزير التنمية المحلية رقم (191) فى 4/6/2020.

وتكليف السيد مصطفى حمزة بكرى - بالدرجة الأولى التخصصية  - نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة وادى النطرون - للقيام بأعمال وظيفة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة وادى النطرون لمدة ستة أشهر.

 

 


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