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حبس محمد وزيرى 5 سنوات بتهمة النصب على هيفاء وهبى

الإثنين، 22 فبراير 2021 08:38 م
حبس محمد وزيرى 5 سنوات بتهمة النصب على هيفاء وهبى محمد وزيرى وهيفاء وهبى
كتب سليم على

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عاقبت محكمة جنح الشيخ زايد، محمد وزيرى مدير أعمال الفنانة هيفاء وهبى بتهمة التبديد والنصب عليها بمبلغ 63 مليون جنيه، لمدة 5 سنوات عن التهمتين.

 

وكان محامي الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، قال إنه بعد رفض محكمة أسرة قصر النيل دعوى إثبات زواج محمد وزيري من هيفاء وهبي فإنه يعتزم رفع دعوى تشهير وتعويض بمبلغ مالي كبير بسبب الإضرار بسمعة الفنانة الكبيرة.

 

وأوضح أن النيابة العامة بالشيخ زايد تسلمت تحريات مباحث الأموال العامة النهائية في البلاغ المقدم من هيفاء ضد مدير أعمالها بالاستيلاء على 63 مليون جنيه، وأمرت النيابة العامة حبس مدير أعمالها 4 أيام على ذمة التحريات بالواقعة، وجدد له قاضي المعارضات 15 يومًا ثم تمت إحالته إلي المحاكمة.


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